Znaleziono zwłoki trzech osób, w tym dziecka. Policja: doszło do rodzinnej tragedii

W czwartek przed południem niemiecka policja otrzymała telefon z informacją o mężczyźnie, który zachowuje się w sposób całkowicie niepoczytalny - przekazał "Bild". Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli zwłoki trzech osób, w tym dziecka.

Niemcy. Trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w rodzinnej tragedii

Czwarta osoba była ciężko ranna. Prawdopodobnie jest to sprawca – mężczyzna w wieku ok. 30-40 lat. Został on przetransportowany helikopterem do szpitala. Do tragedii doszło w Montabaur na zachodzie Niemiec.

Na miejsce przybyły duże siły policyjne, które zabezpieczyły szeroki obszar, ogrodzono go i ewakuowano z niego ludzi, później przekazano, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców - dodała agencja dpa.

Ofiary prawdopodobnie zostały zastrzelone - poinformowała dpa, powołując się na wstępne ustalenia śledztwa.

Źródło: Radio ZET/ PAP/ Bild