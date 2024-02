NATO ostrzega, że Rosja wciąż przygotowuje się do ewentualnego ataku na kraje, które należą do Sojuszu. Z analizy opublikowanej niedawno przez Niemiecką Radę Stosunków Zagranicznych (DGAP) wynika, że za około pięć do dziewięciu lat Federacja może być wystarczająco silna, by zachcieć rozszerzyć konflikt, który trwa obecnie w Ukrainie.

Zdaniem ekspertów Rosja, która konsekwentnie się zbroi, testuje również cierpliwość państw, z którymi sąsiaduje. Wśród tych najbardziej zagrożonych często wymienia się między innymi: Litwę, Łotwę i Finlandię. W jedynym z tych państw niedawno zaobserwowano nietypowe symbole. O obiektach w stolicy Litwy doniósł portal LRT, nadawca publiczny.

Zaobserwowano tajemnicze symbole. Zdjęcia krążą po sieci

O symbolach, które pojawiły się w Litwie, doniósł również portal Geekweek Interia. Tajemnicze znaki miały zostać umieszczone na niektórych obiektach w Wilnie, a więc w stolicy. Wcześniej analogiczne rysunki były widziane w Ukrainie tuż przez rosyjską agresją – zaznacza Geekweek. Podobieństwo zaniepokoiło między innymi litewskiego publicystę i polityka Šarūnasa Jasiukevičiusa. Mężczyzna zaznaczył, że o zbieżności oraz swoich podejrzeniach poinformował już Departament Bezpieczeństwa Państwowego.

Co oznaczają rysunki, które miały pojawić się w Litwie? Oto jedna z teorii

Rysunki, które pojawiły się na budynkach w Litwie to charakterystyczne, pomarańczowe trójkąty. Wspomniany Šarūnas Jasiukevičius podkreślił, że symbole zarejestrowano na elementach „krytycznej infrastruktury strategicznej”, a więc na: elektrowni, stacji transformatorowa oraz moście.

Zdaniem publicysty rysunki mogą być próbą zastraszenia Litwinów, a więc prowokacją przygotowaną przez Rosjan. Federacja nie po raz pierwszy w ten sposób testowałaby reakcję państw, z którymi sąsiaduje, a które należą do NATO. Dzięki tego typu „sprawdzianom” Rosja najprawdopodobniej chce zobaczyć, jak Sojusz reaguje na jej zapędy. „Prawdopodobnie ludzie, którzy działają na Litwie nie na rzecz Litwy, otrzymali zadanie oznaczania takich obiektów i oni to robią. I wtedy będzie widać, co zrobić z tą sytuacją, czy zareaguje społeczeństwo, czy zareaguje policja, czy zareaguje ochrona, czy ci ludzie, którzy pomagają wrogowi, dobrze pomogą, czy można im ufać” – zaznaczył Jasiukevičius.

