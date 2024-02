W środę 14 lutego pojawiły się mocno niepokojące informacje o zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego USA. Szybko okazało się, że chodzi o działania Rosji. Jak podała agencja Reutera, wywiad USA pozyskał informacje, z których wynika, że Moskwa rozmieściła w przestrzeni kosmicznej nuklearny system antysatelitarny.

Waszyngton powiadomił o tej sytuacji swoich sojuszników, ale podkreślono, że rosyjskie próby z bronią kosmiczną nie stanowią natychmiastowej groźby dla Stanów Zjednoczonych. Informacje, które płyną z USA, wskazują na to, że działania Rosji są na wczesnym etapie i Ameryka jest w stanie to zagrożenie różnymi środkami zneutralizować.

Rosja umieściła w kosmosie broń nuklearną? Jest komunikat z Kremla

Do tych doniesień odniosła się już Moskwa. Wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Riabkow określił informacje o broni rozmieszczonej w przestrzeni kosmicznej "złośliwym wymysłem" Stanów Zjednoczonych. Jego słowa cytuje agencja TASS. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że to "kolejna sztuczka" Białego Domu. Rosyjscy politycy nie zaprzeczyli jednak, że sygnały te są całkowicie nieprawdziwe.

W środę Mike Turner, republikański przewodniczący komisji ds. wywiadu Izby Reprezentantów, oświadczył, że komisja udostępniła wszystkim członkom Kongresu informację o "poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego". Turner nie sprecyzował jednak natury tego zagrożenia. Zaapelował do prezydenta Joe Bidena o odtajnienie informacji na temat niebezpieczeństwa. Zaznaczył, że jest to niezbędne, aby Kongres, administracja i sojusznicy mogli otwarcie omówić działania niezbędne do odpowiedniej reakcji na zagrożenie.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan poinformował, że w czwartek spotka się z Turnerem i innymi kongresmanami zajmującymi się kwestiami bezpieczeństwa i obrony. Wyraził zdziwienie tym, że Turner wypowiedział się publicznie przed tym spotkaniem.

Powołując się na przedstawicieli władz "New York Times" podał, że nowe informacje wywiadowcze mają związek z rosyjskimi próbami wykorzystania kosmicznej antysatelitarnej broni nuklearnej. Obecni i byli urzędnicy stwierdzili jednak, że broni nuklearnej nie ma na orbicie.

