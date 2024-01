"Ratatuj" w szopie. Kamera nagrała niezwykłe sceny

Builth Wells, mała miejscowość w środkowej Walii, przykuła uwagę mediów z całego świata. Powodem jest niecodzienne odkrycie 75-letniego Rodney'a Holbrooka. Emerytowany listonosz i amator fotografii przyrody był zdziwiony faktem, że zostawione wieczorem małe rzeczy w szopie, rano są porządkowane.

Postanowił to sprawdzić, zostawiając włączoną kamerę termowizyjną. Dzięki niej najpierw Rodney, a później internauci zobaczyli, jak mała mysz wkłada do pudełka spinacze do bielizny, śruby czy inne mniejsze przedmioty. Od tego momentu 75-latek nadał gryzoniowi przydomek "schludnej walijskiej myszy".

Walia. Mysz sprząta nocą w szopie. "Nie zawracam już sobie głowy sprzątaniem"

- Na początku zauważyłem, że część jedzenia, które dałem ptakom, kończyła w starych butach, które trzymałem w szopie. Na 100 przypadków 99 razy mysz sprzątała przez całą noc - mówił Rodney, cytowany przez BBC News.

Mężczyzna w ramach eksperymentu zostawiał wieczorem różne przedmioty, żeby sprawdzić, czy mysz sobie z nimi poradzi. Na przykład opaska zaciskowa do kabli nie stanowiła dla gryzonia żadnej bariery.

- Teraz nie zawracam sobie głowy sprzątaniem. Zostawiam rzeczy wyjęte z pudełka, a rano są już na swoim miejscu - podsumowuje emerytowany listonosz.

Źródło: Radio ZET/BBC News