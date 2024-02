Przez Polskę przetacza się fala protestów rolników. Nie inaczej jest w Toruniu, gdzie od rana część dróg dojazdowych do miasta jest zablokowana. Sytuacja dotknęła szczególnie mieszkańców podtoruńskich miejscowości, którzy dojeżdżają do pracy do miasta. Toruński magistrat podaje, że najliczniejsza blokada pojawiła się dziś na drodze krajowej nr 15, na odcinku od Gronowa do Grębocina. W akcji protestacyjnej uczestniczyło tam około 70 pojazdów.

Od rana występują także problemy z kursowaniem autobusów, zwłaszcza na liniach podmiejskich. MZK na bieżąco stara się podawać komunikaty o zmianach tras czy wstrzymywaniu poszczególnych kursów. Docierają już do nas także pierwsze sygnały od osób, które utknęły na blokadach wracając z pracy - m.in. na wylotówce do Grębocina czy Lubicza.

Protest rolników w Toruniu. Które drogi są zablokowane?

Utrudnień w ruchu można obecnie spodziewać się na kilku odcinkach:

DK 15 na odcinku od Gronowa do skrzyżowania z DW 552 w Grębocinie

DK 15 na odcinku od Gniewkowa do Suchatówki

DK 80 i DK 10 przy skrzyżowaniu z DW 552 i ul. Mostową w Lubiczu Dolnym

DK 80 na skrzyżowaniu z DW 546 w Złejwsi Wielkiej

DK 80 przy wjeździe na autostradę A1

DW 551 na skrzyżowaniu z DP 1601C i 1543C w Dąbrowie Chełmińskiej

DK 91 od Łysomic do ronda u zbiegu ul. Grudziądzkiej, Polnej i Celniczej

DK 91 od Nowego Ciechocinka do Torunia.

Sytuacja w wymienionych miejscach jest dynamiczna i może się zmieniać. Ruch na większości odcinków jest całkiem zablokowany, a w pozostałych spowolniony lub odbywa się wahadłowo.