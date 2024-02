Protestujący rolnicy wysypali ukraińskie zboże. Ambasada i MSZ reagują. "Wstyd i hańba, panowie"

Protest rolników w całej Polsce rozpoczął się 9 lutego. Zgodnie z zapowiedzią strajki mają potrwać przez 30 dni. Jednym z postulatów jest też powstrzymanie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy na polski rynek. Blokowane są m.in. drogi do przejść granicznych z tym państwem.

Protest rolników 20 lutego. Wysypano ukraińskie zboże

Rolnicy protestują również przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi i zmianom we Wspólnej Polityce Rolnej. Chodzi m.in. o tempo dochodzenia do celów klimatycznych w UE oraz o zatrzymanie lub duże ograniczenie importu z Ukrainy. Strajkujący zapowiedzieli radykalizację protestów. 20 lutego miał odbyć się marsz na Warszawę, jednak został on przełożony na 27 lutego.

We wtorek 20 lutego rozpoczęła się kolejna odsłona ogólnopolskiego strajku rolników. Protestujący w Medyce wysypali zboże z ukraińskich wagonów. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy wezwali demonstrujących do opuszczenia torowiska. W sieci pojawiło się nagranie z tego incydentu.

Ambasador i MSZ Ukrainy reagują

"Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach rosyjskiej agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie!" - napisał na Twitterze/X ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz.

Zareagował nie tylko ukraiński dyplomata, ale również centrala. Rzecznik MSZ Ukrainy napisał, że "blokada granicy polsko-ukraińskiej bez względu na to, jakie hasła jej towarzyszą, nie ma żadnego uzasadnienia". Ołeh Nikołenko dodał, że "normalne funkcjonowanie granic lądowych jest bardzo istotne w obliczu rosyjskiej agresji".

Oglądaj

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wezwało władze Polski do dokonania oceny prawnej działań protestujących na granicy rolników, odblokowania jej i podjęcia działań w celu powstrzymania antyukraińskiej retoryki. "Działania polskich protestujących i niektórych radykalnych polskich polityków podważają gospodarkę Ukrainy i jej odporność na rosyjską agresję" - ocenił rzecznik.

"Uważamy również za niedopuszczalną agresywną postawę protestujących wobec Ukraińców i ukraińskich towarów przekraczających polsko-ukraińską granicę" - podkreślił Nikołenko, który dodał, że antyukraińskie hasła słyszane na granicy potwierdzają politycznie motywowany charakter akcji. "Jej celem jest sprowokowanie dalszego pogorszenia stosunków dwustronnych" - zdiagnozował.

Źródło: Radio ZET/Twitter