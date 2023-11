13. i 14. emerytura „prowizorką” do likwidacji? Maląg: maski szybko opadły

14. emerytura to „prowizorka” – dodatkowe świadczenie powstało jako obietnica wyborcza mające zadośćuczynić malejącą siłę nabywczą wypłat dla seniorów. GUS wyliczył, że w 2022 roku realna siła nabywcza emerytur obniżyła się niemal o 5 procent. Rozwiązania systemowe nie spełniły swojego zadania, stąd wprowadzenie dodatkowych świadczeń w postaci „trzynastki” i „czternastki”. Pytany o nie Michał Kobosko powiedział, że z tego powodu są „prowizorkami” i potrzebne jest stałe rozwiązanie tego problemu. Marlena Maląg wykorzystała tę wypowiedź do zasugerowania, że nowy rząd chce zabrać seniorom pieniądze.

Co dalej z 13. i 14. emeryturą? „Szukanie oszczędności już się zaczęło”

- Maski szybko opadły, ekipa pana Donalda Tuska już pokazuje swoje prawdziwe oblicze. (...) Chcą zmarnotrawić, zniweczyć to wszystko, co w dobrze pojętym interesie publicznym zostało zrobione, oferując w zamian powrót do polityki zaciskania pasa – oszczędzania kosztem Polek i Polaków – stwierdziła Marlena Maląg odnosząc się do wypowiedzi Michała Kobosko.

Pełniąca obowiązki szefowe MRiPS dodała, że „szukanie oszczędności już się zaczęło”. - Po prostu historia kołem się toczy. Znów ekipa pana Donalda chce położyć łapę i odebrać pieniądze milionom polskich rodzin, emerytom i rencistom. Nijak ma się to do deklaracji wyborczych tej ekipy – no cóż, pamiętając 8 lat ich rządów, nie możemy być zaskoczeni – stwierdziła Marlena Maląg.

Maląg odniosła się do słów Andrzeja Domańskiego o tym, że VAT na żywność powinien wrócić do poziomu 5 procent. Poseł KO w programie „Gość Radia ZET” został zapytany o przyszłość tarczy antyinflacyjnej. - Zerowy VAT na żywność w projekcie budżetu przedstawionym przez Prawo i Sprawiedliwość został zniesiony, stawka VAT wraca do poziomu 5 procent - odparł polityk dodając, że z wpływów podatkowych pokrywane są wydatki budżetowe.

- Przywrócenie VAT na żywność spowoduje wzrost cen. Tak mogą postępować tylko ci, którzy nie mają serca... mają, ale przyklejone i jedynie z papieru – stwierdziła Marlena Maląg,

- 13. i 14. emerytura jak najbardziej na miejscu. Plus mamy w 100 konkretach wprowadzenie tzw. drugiej waloryzacji przy inflacji przekraczającej 5 procent – zapowiedział Domański w Radiu ZET.

Źródło: Radio ZET/PAP