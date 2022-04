„Dwucyfrowe stopy procentowe przestają być tematem teoretycznym”. Skutki inflacji

Inflacja pobiła kolejny rekord wysokości w XXI wieku. W marcu 2022 liczona rok do roku wynosiła 11 procent, w kwietniu podskoczyła do 12,3 procent. W ciągu roku najbardziej podrożały paliwa i nośniki energii, o około 28 procent. – Żywność w kosmosie – skomentowali analitycy mBanku fakt wzrostu cen w tej kategorii aż o 4,2 procent miesiąc do miesiąca.

W związku z tak ogromnym tempem wzrostu cen Rada Polityki Pieniężnej nie będzie miała wyboru i po raz ósmy z rzędu podwyższy stopy procentowe – uważają banki. Analitycy ING Banku Śląskiego zrewidowali swoje przewidywania i ogłosili, że „dwucyfrowe stopy procentowe w Polsce przestają być tematem teoretycznym”.

Stopy procentowe sięgną 10 procent? Analitycy: to już nie teoria

Wojna w Ukrainie i jej gospodarcze konsekwencje przyczyniły się do gwałtownego wzrostu inflacji. Celem RPP jest utrzymanie wzrostu cen na poziomie 2,5 procent rocznie. Ceny zaczęły rosnąć w takim tempie z miesiąca na miesiąc.

Bankowi ekonomiści spodziewają się, że RPP po raz kolejny podwyższy w związku z tym stopy procentowe. Miałyby one wzrosnąć o cały punkt procentowy, przez co stopa referencyjna sięgnęłaby pułapu 5,5 procent.

To kolejny cios dla kredytobiorców, jako że raty do spłaty po raz kolejny wzrosną. Od września 2021 roku kwoty przekazywane co miesiąc bankom podskoczyły o 50 procent. Bankowcy nie mają dobrych informacji: to może być dopiero połowa drogi.

- Mamy głęboko ujemne realne stopy procentowe, co wskazuje, że przestrzeń do zacieśniania polityki pieniężnej pozostaje znacząca. Spodziewamy się, że w maju RPP podniesie stopy NBP o 100 pb, a jeszcze w tym roku możemy zobaczyć stopę NBP na poziomie 7,5 procent Docelowy poziom stóp przesuwa się do 7,5-10 procent. Dwucyfrowe stopy procentowe w Polsce przestają być tematem teoretycznym – podsumowali najnowsze dane o inflacji ekonomiści ING.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o kolejnym podwyższeniu stóp procentowych spodziewana jest na pierwszy tydzień maja. Na piątek 6 maja wystąpienie o sytuacji ekonomicznej Polski zapowiedział prezes NBP Adam Glapiński.

