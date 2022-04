Milionowe nagrody za Polski Ład? „Szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”

Polski Ład zaczął obowiązywać 1 stycznia 2022 roku. Już po kilku dniach rząd zaczął wprowadzać do niego poprawki, mające zapobiegać wypłatom niższym niż w poprzednim systemie wynagrodzeń dla nauczycieli. Od 1 lipca zaś Polski Ład czeka reset i bardzo daleko idące zmiany.

Zlikwidowana zostanie między innymi „nieprzewidywalna” ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy mają zyskać możliwość ponownego wyboru metody rozliczania się z fiskusem. Polski Ład okazał się więc być niedopracowany i pełen błędów. Nie przeszkodziło to jednak Ministerstwu Finansów w wypłacaniu 9,3 mln zł premii dla pracowników resortu. Sprawę ujawnił „Fakt”.

Ministerstwo Finansów przyznało nagrody za Polski Ład? 9,3 mln zł na premie

Oficjalnie Polski Ład jest ogromnym sukcesem. Z taką rządową narracją kłóci się zdymisjonowanie ministra finansów Tadeusza Kościńskiego oraz wiceministra Jana Sarnowskiego. Fotel szefa resortu finansów stoi pusty – według nieoficjalnych informacji, nie ma chętnych na podjęcie się prób ratowania Polskiego Ładu.

Taką misję otrzymał Artur Soboń, który w randze wiceministra sukcesywnie poprawia zagmatwane i nieprzemyślane przepisy. Polityk przeprosił nawet za Polski Ład, a reforma reformy podatkowej ma zacząć obowiązywać w lipcu 2022 roku.

Dymisje za Polski Ład kontrastują z informacją o przyznaniu pracownikom ministerstwa 9,3 mln zł nagród. Próbując dociec, za co zostały przyznane, „Fakt” otrzymał od resortu finansów informację, że chodzi o „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”.

– Nagrody wypłacono 2574 pracownikom Ministerstwa Finansów, w tym osobom zajmującym stanowisko dyrektora generalnego, dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej. Przeciętna wysokość nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej wypłaconej w 2021 roku pracownikowi Ministerstwa Finansów wyniosła 3611,42 zł netto – poinformowano w odpowiedzi na interpelację poselską, którą do resortu finansów skierowała posłanka PO Izabela Leszczyna.

Leszczyna wskazała, że w praktyce są to nagrody przyznane za prace nad Polskim Ładem, który wciąż musi być poprawiany.

- Pół ministerstwa było zaangażowane do prac nad Polskim Ładem. Tylko jak to teraz wygląda? Prezes Kaczyński mówił, że nad reformą pracowali urzędnicy, którzy byli niezainteresowani, by ona się udała. Teraz okazuje się, że dostali nagrody – ironizowała posłanka.

