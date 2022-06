„Nigdy nie dotkniemy wieku emerytalnego”. Buda o kamieniu milowym w KPO

- Nie ma takiego postulatu – odpowiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, na pytanie Beaty Lubeckiej dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego. Według kamieni milowych KPO rząd do końca 2024 roku ma przedstawić Komisji Europejskiej raport z działań podjętych na rzecz „podniesienia efektywnego wieku emerytalnego”.

Emerytury są w Polsce niskie, a będą jeszcze niższe – ZUS oszacował, że stopa zastąpienia, czyli stosunek wysokości przyznanego świadczenia do wartości wcześniejszych zarobków spadnie do 25 procent. To po części rezultat obniżenia wieku emerytalnego w 2017 roku, czyli spełnienia obietnicy wyborczej PiS.

Rząd stara się ratować system, wprowadzając na przykład PPK, czyli dodatkowy sposób odkładania pieniędzy na emerytury. W dłuższej perspektywie demografii nie da się jednak oszukać: Polacy, żeby otrzymywać lepsze emerytury, będą musieli pracować dłużej. PiS zgodził się więc na „efektywne podwyższenie wieku emerytalnego”, co zostało zapisane w KPO. - Nigdy nie dotkniemy wieku emerytalnego - stwierdził jednak Gość Radia ZET Waldemar Buda.

Podwyższenie wieku emerytalnego? Buda: będziemy tworzyć zachęty

Beata Lubecka zapytała Waldemara Budę, czy wśród warunków Komisji Europejskiej dot. KPO znajduje się podniesienie wieku emerytalnego. Jednym z kamieni milowych, wpisanych na czwarty kwartał 2024 roku, jest przedstawienie sprawozdania z działań mających na celu „podniesienie efektywnego wieku emerytalnego”.

- Nie ma takiego postulatu. Podniesienie efektywnego wieku emerytalnego to znaczy stworzenie zachęt, by po osiągnięciu wieku dalej pracować. Nigdy nie dotkniemy wieku emerytalnego. Planujemy częściowo zwalniać ze składek, podatków osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego chciałaby dalej pracować. Chcemy tworzyć zachęty, jeśli ktoś ma taką szansę, żeby sobie dalej pracował osiągając wiek emerytalny – zapewnił Buda.

Polacy, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zdecydują się na zakończenie aktywności zawodowej, lecz będą kontynuować pracę, mają według zapowiedzi rządu zostać zwolnione z podatku PIT.

W KPO wpisano także szkolenia zawodowe dla seniorów, mających zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy. Rząd wpisał w dokumencie, że każdy dodatkowy przepracowany rok zwiększy wysokość otrzymywanej emerytury o około 7 procent.

- Sytuacja demograficzna Polski jest tragiczna. Polaków ubywa, przez co o emerytury powinni się martwić nie 50-latkowe, a 20-latkowie, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Sytuację na rynku pracy i w kasie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mogą uratować Ukraińcy, którzy będą pracować w Polsce i odprowadzać składki. Ekstra kasę może przynieść także pełne oskładkowanie zleceń - mówił RadioZET.pl Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

Jednym z kamieni milowych wpisanych w KPO jest pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Wdrożenie nowych przepisów podatkowych ma nastąpić do marca 2023 roku.

