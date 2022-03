Numer IBAN: co to jest i jak go znaleźć w swoim banku? PKO, MBANK, BZWBK

Co to jest IBAN? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które pierwszy raz spotykają się z tym skrótem. Najczęściej przydaje się on w przypadku przesyłania pieniędzy za granicę lub z zagranicznego konta. Wtedy bardzo często wymagane jest podanie kodu IBAN. Poniżej wyjaśniamy, co to jest i jak go znaleźć w swoim banku.

Numer IBAN - co to jest, do czego służy i jak go znaleźć? Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na ten temat oraz szczegółowe wyjaśnienie, co to jest IBAN i jak go wygenerować w swoim banku.

IBAN - co to jest i jak go znaleźć?

W niektórych sklepach internetowych kiedy chcemy zwrócić produkt, możemy znaleźć na stronie internetowej lub na formularzu papierowym taki komunikat: "Aby móc zrealizować zwrot, konieczne jest podanie Twoich danych bankowych.". Oprócz imienia i nazwiska zazwyczaj trzeba podać numer konta w formie numeru IBAN. Wiele osób może zastanawiać się, co to jest IBAN, do czego służy i jak go znaleźć w swoim banku. Poniżej podajemy dokładnie wyjaśnienie oraz instrukcję.

IBAN to skrót od "International Bank Account Number", co z angielskiego oznacza po prostu międzynarodowy numer rachunku bankowego. W przypadku operacji krajowych stosuje się standard NRB (Numer Rachunku Bankowego), który w Polsce składa się z 26 znaków. Numer IBAN składa się wówczas z 28 znaków.

Numer IBAN: PKO, MBANK, PEKAO, BZWBK i inne

Wygenerowanie numeru IBAN w PKO, MBANK, PEKAO, BZWBK i w innych bankach nie wymaga żadnych dodatkowych operacji czy korzystania z kalkulatorów. Numer IBAN konstruuje się na podstawie naszego numeru konta, do którego na początku dodajemy odpowiedni identyfikator kraju. Dla polskiego numeru konta IBAN stanowi 28 znaków, z czego pierwsze dwa są literami, a pozostałe cyframi. W przypadku Polski na początku naszego numeru konta musimy po prostu dodać PL.

Należy pamiętać, że przy transakcjach internetowych należy wpisywać cały kod łącznie bez spacji. W formularzach papierowych numer dzieli się na grupy po cztery znaki.

Obecnie standard IBAN obowiązuje w większości państw Europy, ale też w krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.

