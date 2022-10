Podwyżka stóp procentowych a raty. Sądny dzień dla kredytobiorców

Stopy procentowe wzrosną o 0,25 pp. – głoszą prognozy ekonomistów. Jeśli taki scenariusz się ziści, główna stopa procentowa wyniesie 7 proc., czyli aż o 70 razy więcej niż rok temu. Choć nie będzie to gwałtowna podwyżka, to i tak odczują ją kredytobiorcy.

Wzrost stóp procentowych a raty kredytu

Inflacja sięgnęła 17,2 proc., zaś polski złoty od dłuższego czasu traci na wartości, co najprawdopodobniej zmusi RPP do kontynuowania cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Stopy pójdą w górę, a wraz z nimi raty kredytów – głoszą prognozy.

Eksperci z HRE Investments spodziewają się podwyżki stóp rzędu 0,25 pkt. proc. Pokłosiem takiej decyzji byłby wzrost rat kredytów. „Przypomnijmy, że jeszcze we wrześniu ubiegłego roku ktoś, kto posiadał 25-letni kredyt w wysokości 300 tys. złotych z marżą 2,6 proc. płacił ratę w wysokości prawie 1,4 tys. złotych. Gdyby uwzględnić najnowsze notowania wskaźnika WIBOR ta sama rata kształtowałaby się na poziomie 2,7 tys. złotych. To o ponad 93 proc. więcej niż przed podwyżkami stóp procentowych” – czytamy w komentarzu HRE Investments. Analitycy prognozują, że w zależności od skali podwyżek stóp, kredytobiorcy powinni być gotowi na podwyżkę rat do 5 proc.

O 25 pb piszą także m.in. analitycy z mBanku i eksperci z portalu rynekpierwotny.pl. Andrzej Prajsnar przedstawił analizę wzrostu rat kredytów w przypadku wzrostu stóp o 25, 50 i 75 pb. Większość prognoz zakłada jednak najłagodniejszy dla kredytobiorców scenariusz i wzrost stóp o 25 pb.

Jak wyliczono, w przypadku modelowego kredytu na 300 000 zł, posiadającego marżę 2,00 proc. i trzydziestoletni okres spłaty, podwyżka głównej stopy NBP o 0,25 punktu procentowego oznaczałaby wzrost raty wynoszący 37 zł względem obecnego poziomu. Jeśli podwyżka wyniesie 50 pb, rata wzrośnie o 102 złote.

Wzrost rat miesiąc do miesiąca nie robi takiego wrażenia jak zestawienie rat np. z lipcem 2021 roku. Przy podwyżce rzędu 50 pb w porównaniu do rat sprzed roku obciążenie kredytobiorcy wzrosłoby o 126 proc., czyli o 1437 zł. Jeśli RPP zwiększy stopy o 25 pb. rata w porównaniu z ubiegłorocznym lipcem wzrośnie o 120 proc., co przekłada się na 1371 zł.

fot. RynekPierwotny.pl

Warto nadmienić, że klienci banków w obawie przed dalszym wzrostem rat mogą złożyć wniosek o wakacje kredytowe i odroczyć spłatę należności. Bank przenosi wówczas raty do spłacenia na koniec okresu kredytowania.

Decyzja RPP będzie miała wpływ także na oprocentowanie lokat i obligacji. Im wyższy procent, w tym większym stopniu rosną nasze oszczędności. Eksperci z HRE Investments napisali jednak, że „oszczędzający śmieją się przez łzy”. Dlaczego? Lokata o wyjątkowo wysokim oprocentowaniu sięgającym 7 proc. nie uchroni pieniędzy przed inflacją, która we wrześniu wyniosła 17,2 proc.

RadioZET.pl