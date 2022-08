Polacy przestaną płacić rachunki? „Nieposłuszeństwo obywatelskie”

Sezon grzewczy rozpocznie się w Polsce najprawdopodobniej w październiku, gdy temperatury wyraźnie spadną. Polacy wciąż jednak trzymani są w niepewności co do wysokości podwyżek za ogrzewanie. Ceny węgla wzrosły już kilkukrotnie, podobnie może być z gazem i ciepłem systemowym. Coraz częściej pojawiają się pomysły, by w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego wysokich rachunków po prostu nie płacić.