Inflacja od miesięcy zmusza Polaków do oszczędzania. O wydatki martwiliśmy się już w podczas świąt Bożego Narodzenia, kiedy wskaźnik inflacji nie przekraczał 9 proc. Jak wynika z badań, dwucyfrowa inflacja zmusi Polaków do wielkanocnego cięcia wydatków. Co trzeci Polak na świąteczne zakupy nie przeznaczy więcej niż 200 złotych.