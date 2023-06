Co dziesiąty pociąg przyjeżdża spóźniony. Cała prawda o polskiej kolei

Transport publiczny coraz rzadziej rozczarowuje pasażerów – wynika z danych UTK. Jak poinformował urząd, w okresie od stycznia do końca marca 2023 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 90,94 proc., co w porównaniu z poprzednim kwartałem oznacza wzrost punktualności o 4,31 pp.

Jak często i o ile spóźniają się pociągi?

UTK podał, że rok do roku punktualność pociągów poprawiła się zaledwie o 0,01 pp. Nadal co dziesiąty pociąg przyjeżdża spóźniony.

Jak podano, średnie opóźnienie pociągów pasażerskich w pierwszym kwartale br. wyniosło prawie osiem minut dla wszystkich uruchomionych pociągów. Z kolei dla pociągów spóźnionych 6 minut i więcej średnie opóźnienie wyniosło 21 minut.

W tej niechlubnej statystyce najlepszymi wynikami pochwalić się może Warszawska Kolej Dojazdowa, która odnotowała najwyższy wskaźnik punktualności (98,48 proc.). Największy przewoźnik dalekobieżny - PKP Intercity odnotował w pierwszym kwartale punktualność na poziomie 74,04 proc.

Co stoi za spóźnieniami? Według PKP Polskich Linii Kolejowych przyczyną są awarie i konieczność naprawy lub wymiany taboru.

Łącznie w pierwszym kwartale na tory wyjechało 466 tys. pociągów, o 18 tys. więcej niż w analogicznym okresie rok temu.

RadioZET.pl/PAP/UTK