„Deweloperzy podsuwają umowy rezerwacyjne na lipiec”. W wakacje wystartuje duży rządowy program

Pierwsze mieszanie to nowy program rządu, który – zgodnie z założeniem - ma wejść w życie 1 lipca. Obok konta mieszkaniowego beneficjenci będą mogli liczyć na kredyt z 2 proc. oprocentowanie. Różnica między stopą oprocentowania ustaloną przez bank a 2 proc. oprocentowaniem kredytu pokrywana będzie przez 10 lat z budżetu państwa. Branża nieruchomości z niecierpliwością czeka na lipiec, gdyż liczy, że słupki sprzedaży pójdą w górę.

Pierwsze mieszkanie. Deweloperzy już szykują umowy

Program pierwsze mieszkanie zdaniem przedstawicieli branży może być szansą dla wzrostu akcji kredytowej, która w ostatnich miesiącach była na rekordowo niskim poziomie, a także na wzrost sprzedaży mieszkań. Inwestor i analityk Tomasz Narkun mówił dla Wp.pl, że deweloperzy już szykują umowy na lipiec.

- Deweloperzy już przygotowują się do programu PiS Pierwsze Mieszkanie, który ruszy w lipcu. Tworzą zachęty i podsuwają umowy rezerwacyjne. Za niewielką opłatą godzą się poczekać cztery miesiące, gdy program wystartuje – mówił.

Jak dodał, „deweloperzy wychodzą z propozycjami na zasadzie: podpisz już dziś umowę, zarezerwuj mieszkanie, a my poczekamy do lipca, żebyś mógł skorzystać z programu rządu i kredytu mieszkaniowego na 2 proc.”.

Na czym dokładnie polega rządowa reforma i komu się opłaci? O szczegółach mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Taki kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Państwo przez 10 lat wyrównywać będzie różnicę między oprocentowaniem banku a 2 proc. stopą oprocentowania kredytu. Są jednak ograniczenia: maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł na lokale na rynku pierwotnym i wtórnym.

RadioZET.pl/Wp.pl