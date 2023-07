Dobra i zła wiadomość dla seniorów. Wysokość emerytur do zmiany

Emerytury ustalane są m.in. na podstawie tablic GUS dotyczących dalszego trwania życia. Im dłużej statystycznie żyjemy, tym większa liczba miesięcy, na którą rozkłada się kapitał emerytalny, co oznacza niższe świadczenia miesięczne.

Żyjemy coraz dłużej. Co z wysokością emerytur?

Przeciętne dalsze trwanie życia jest znane przede wszystkim jako miernik używany do określenia wysokości emerytur. Jak podał GUS, w 2022 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 73,4 roku, natomiast kobiet 81,1 roku.

W porównaniu z 2021 r., trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,7 i 1,4 roku. Biorąc pod uwagę rok 1990 trwanie życia było rok temu wyższe o odpowiednio 7,2 i 5,9 roku.

Jak wyjaśnił dla RadioZET.pl Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK, dane GUS w pośredni sposób przełożą się na wysokość emerytur.

fot. Debata Emerytalna

- Dane przedstawione przez GUS pokazują, że po krótkim pandemicznym okresie ponownie długość życia w Polsce zaczęła się wydłużać. Nie odrobiliśmy jeszcze „straty” z czasów pandemii, ale wrócił trend wzrostowy. Biorąc pod uwagę dane za pierwszą połowę 2023 roku, należy założyć, że dane za rok 2023 ponownie wydłużą średnią długość życia w Polsce. Na wysokość przyznawanych emerytur mają wpływ tablice obowiązujące 1 kwietnia br. do końca marca przyszłego roku. Nowe tablice poznamy w marcu i to one będą podstawą do wyliczenia świadczenia od 1 kwietnia 2024 roku. Co ważne, im wyższa średnia trwania życia tym niższa nowa emerytura, bowiem kapitał zgromadzony w ZUS jest dzielony przez większą liczbę miesięcy – wyjaśnił ekspert.

GUS podał, że w 2022 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 73,7 roku i było o 0,7 roku dłuższe niż dla mężczyzn na wsi. W przypadku kobiet zamieszkałych w miastach trwanie życia wynosiło 81 lat i było o 0,1 roku krótsze niż dla kobiet na wsi.

RadioZET.pl