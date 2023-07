Duże zmiany w przepisach od 1 lipca. Niespodzianka dla podatników

Podatki znów do zmiany. 1 lipca w życie wejdzie pakiet SLIM VAT 3, który wprowadza m.in. zmiany w fakturowaniu dla przedsiębiorców. Reformę odczuje także statystyczny „Kowalski” rozliczający PIT.

Zmiany w podatkach od lipca 2023

Podatek od spadków i darowizn, rozliczenie najmu przez małżonków, odliczenie ulgi na dziecko czy wydatków na cele rehabilitacyjne. Pakiet zmian w podatkach obejmie niepełnosprawnych, rodziny z dziećmi, a także przedsiębiorców, którzy doczekają się rozliczenia za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

Jak zapowiedział podczas konferencji prasowej resort finansów, zarobki z 2023 roku osoby prowadzące własny biznes rozliczą za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, czyli dzięki usłudze, która dotąd zarezerwowana była tylko dla tych, którzy rozliczają PIT-36, PIT-37, PIT-28 i PIT38 w części niedotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej.

W rocznym rozliczeniu więcej osób skorzysta także z ulgi rehabilitacyjnej. „Rozszerzamy katalog osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej zmianie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu” – podał resort finansów. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już w przypadku rozliczenia tegorocznych zarobków.

Ważna zmiana dotyczy także rodziców dzieci niepełnosprawnych w zakresie ulgi na dziecko. Ustawodawca zrezygnował z limitu dochodowego warunkującego odliczenie. „W ten sposób, umożliwimy skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok” – podał resort.

Na zmianach skorzystają także np. opodatkowane ryczałtem małżeństwa wynajmujące mieszkania. Limit przychodu, od którego stawka będzie wynosiła 12,5 proc. to już nie 100 tys. zł rocznie, lecz 200 tys. zł.

Ustawa ułatwi także kwestię przekazywania darowizn np. w rodzinie. Wzrosną bowiem kwoty wolne od podatku, które pozwolą darczyńcy i obdarowanemu uniknąć podatku do kwoty ustalonego limitu, który zależny jest m.in. od stopnia pokrewieństwa stron. W kręgu najbliższej rodziny kwota wolna od podatku jest najwyższa i od 1 lipca wynosić będzie 36 120 zł.

RadioZET.pl/gov.pl