Działki „księgowej od Obajtka”. Miała kupować tam, gdzie powstanie nowa elektrownia

Obecna prezes Energa Zofia Paryła w ciągu ostatnich dwóch lat kupiła w gminie Choczewo na Pomorzu 6 działek o łącznej powierzchni prawie 6 hektarów. Działki kupowała razem z członkiem rodziny. Ostatnia z działek została kupiona pod koniec kwietnia tego roku.

Działki leżą w większości w Gajówce, która jest częścią miejscowości Jackowo. Jest ich tam 5. Tylko jedna z działek leży w miejscowości Sasino. Cała gmina Choczewo będzie już w najbliższej przyszłości miejscem jednych z największych inwestycji w kraju. Rząd chce dofinansować prawie 5 miliardami złotych rozbudowę infrastruktury między innymi w tej gminie.

– Rząd planuje ustanowienie wieloletniego programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z budową elektrowni jądrowej w województwie pomorskim na lata 2022-2029, który zakłada budowę infrastruktury hydrotechnicznej w gminach Choczewo i Krokowa oraz budowę i przebudowę dróg, zapewniających dojazd do tych miejscowości – podano w sierpniu tego roku w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Położone obok siebie działki Zofii Paryły w Gajówce dzieli od Kopalina, miejscowości w okolicy której ma być budowana elektrownia atomowa, odległość kilometra. Dodatkowo ponad 4 kilometry od działek Paryły mają przechodzić kable z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica na Bałtyku. Według planów spółki Baltic Power "ława kablowa" ma przechodzić między miejscowościami Szklana Huta i Osieczki. Spółki Baltic Power i Energa, której szefuje Paryła są częścią grupy PKN Orlen.

Zofia Paryła w latach 1997–2010 była księgową w przedsiębiorstwie „Elektroplast” w Stróży, gdzie pracował też Danie Obajtek. Właścicielami Elektroplastu jest dalsza rodzina Obajtka. W latach 2010–2017 Paryła była główną księgową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pcimiu. W tym czasie wójtem Pcimia był Daniel Obajtek. Paryła w 2017 roku została wiceprezesem Energi, w 2019 wiceprezesem Lotosu. Od grudnia 2020 do sierpnia 2022 była ostatnim prezesem Lotosu. Od 1 września jest prezesem Energi.

Do czasu publikacji Zofia Paryła pomimo podejmowanych prób kontaktu, nie odpowiedziała na pytania Radia ZET. Redakcja nie otrzymała też odpowiedzi na pytania wysłane w tej sprawie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Do kupionych przez Zofię Paryłę działek prawo pierwokupu miał właśnie KOWR.

Jak informowało Radio ZET, w okolicy gdzie ma powstać elektrownia jądrowa, nowe działki kupił w sierpniu tego roku Daniel Obajtek. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zrezygnował z prawa pierwokupu do tych działek. Szefem KOWR jest były podwładny Daniela Obajtka.

