„Głosowaliśmy przeciwko 800 plus”. Suchoń: Nawet PiS nauczył się już ekonomii

500 plus zwaloryzowane do kwoty 800 zł pogorszy sprawę jeśli chodzi o tempo wzrostu cen? - Trudno być za waloryzacją 500 plus wobec dwucyfrowej inflacji. Nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości zdążyli już dokształcić się w zakresie podstawowych praw ekonomii i wiedzą już, że pusty pieniądz jest proinflacyjny – mówił przedstawiciel Polski 2050.

„Podwyżka 500 plus zaboli samych beneficjentów świadczenia”

- Dosypanie gotówki na rynek, tego łatwego pieniądza, zawsze oznaczać będzie wzrost cen w sklepach. To uderzy w samych beneficjentów 500 plus. Z jednej strony dostaną więcej pieniędzy, z drugiej będzie ich stać na coraz mniej. To populistyczny mechanizm stosowany przez polityków przed wyborami. My nie będziemy ścigać się na obietnice wyborcze. Dziwię się, że politycy opozycyjni poparli PiS, a sami wcześniej narzekali na drożyznę – stwierdził Suchoń.

Zapytaliśmy także, co stanie się z tym świadczeniem, jeśli Trzecia Droga zwyciężyłaby wybory parlamentarne.

- 500 plus można potraktować jak prawo nabyte. Polskie rodziny wliczyły już te środki w budżet domowy. Nikt poważny i rozsądny nie będzie mówił dziś o likwidacji 500 plus. Są takie głosy ze strony polityków, którzy chcieliby, by „nie było niczego”, w tym państwowej służby zdrowia czy edukacji. To taka partia „Kononowicz Plus”. My podchodzimy do sprawy odpowiedzialnie, w demokratycznym państwie nie usuwa się praw nabytych, choćby i to prawo zwiększało inflację – zadeklarował polityk.

W którą stronę gospodarczo pójdzie Trzecia Droga? Czy ewentualna wygrana w wyborach oznaczać będzie większą wolność gospodarczą, czy może większą ingerencję państwa, nowe podatki i wzmocnienie wsparcia socjalnego?

Mirosław Suchoń w odpowiedzi na nasze pytania zadeklarował, że Polska 2050 nie podniesie podatków i nie wprowadzi nowych obciążeń. Polityk mówił też o konsekwencjach przyznawania świadczeń masowych tj. 500 plus.

- Skutki transferów socjalnych są zabójcze dla gospodarki. Rząd sypie pieniędzmi z helikoptera, to powoduje wzrost inflacji i dezaktywizację zawodową. To nie jest dobra droga, Polska powinna słynąć z przedsiębiorczości. Rząd ma ją wspierać i nie przeszkadzać – podsumował nasz rozmówca.

