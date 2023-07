GUS podał ostateczne dane o inflacji. Te produkty drożeją najszybciej

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. wzrosły rdr o 11,5 proc. – podał GUS. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt był zgodny z szacunkiem flash.

Inflacja w czerwcu. Ceny żywności rosły najszybciej

17,8 proc. – o tyle w skali roku podrożała w czerwcu żywność. Więcej o ponad 14 proc. płacimy za usługi, tj. nocleg w hotelu czy posiłek w restauracji, co rzutuje na wydatki urlopowe w bieżącym roku. Wakacyjny wyjazd podrożał o około 20 proc. rok do roku – wynika z badania „Plany wakacyjne Polaków”, z którego wnioski opublikował Związek Banków Polskich. Podwyżka kosztów na osobę sięgnęła 300 złotych.

O ponad 14 proc. rok do roku wzrosły koszty utrzymania mieszkania. Chodzi głównie o opłaty za prąd czy gaz. Dwucyfrowe podwyżki cen widać także w sekcjach: kultura i rekreacja, alkohole i tytoń, wyposażenie mieszkania, czy edukacja.

"Inflacja spadła w czerwcu do 11,5 proc.. Spośród głównych grup produktów i usług wciąż największy jest wzrost ceny żywności – w przeciągu roku to 17,8 proc., co podniosło inflację o 4,8 pkt. Coraz większe znaczenie ma jednak inflacja bazowa, która w czerwcu oscylowała wokół 11 proc." - podsumowali w komentarzu eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Analitycy z PIE prognozują wolniejszy spadek inflacji w kolejnych kwartałach. „Projekcja NBP wskazuje, że nadmierny wzrost inflacji bazowej utrzyma się do 2025 r. To głównie efekt szeroko rozpowszechnionej presji płacowej i związanego z nią wzrostu cen usług” – podał PIE.

Oddala się zatem perspektywa dojścia do celu inflacyjnego, gdyż zgodnie z prognozami ekonomistów, na koniec 2024 roku wzrost cen nie będzie niższy niż 5 proc.

