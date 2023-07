„Jest pole do zmian”. Kredytobiorcy czekają na kluczową decyzję.

Stopy procentowe od września 2022 roku nie zmieniają się. Wówczas po raz ostatni przed kilkumiesięczną przerwą w zacieśnianiu polityki pieniężnej stopa referencyjna wzrosła z poziomu 6,5 proc. do 6,75 proc. Czy wobec kolejnego spadku inflacji czas już na obniżkę stóp procentowych?

Obniżka stóp procentowych? Przełomowa decyzja dla kredytobiorców

- Kolejna zmiana zdaje się coraz bardziej przybliżać, a będzie nią obniżka. Na lipcowym posiedzeniu nie wchodzi ona jeszcze w grę, ale najbliższe dni powinny udzielić cennych wskazówek. Będą dotyczyć tego, czy pierwsze cięcie po jedenastu podwyżkach, które wywindowały koszt pieniądza do najwyższego od dwóch dekad, może nastąpić w końcówce roku – mówił Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

RPP weźmie pod uwagę poziom inflacji, który od marca br. spada. Po szczycie drożyzny w lutym (18,4 proc. rok do roku) w marcu już ceny rosły w tempie 16,1 proc. W kolejnych miesiącach inflacja kształtowała się na poziomie 14,7 proc., 13 proc. i 11,5 proc.

- Z RPP płynęły ostatnio głosy, że powrót inflacji poniżej 10 proc. r/r będzie otwierać dyskusję nad obniżkami stóp procentowych. W czerwcu dynamika CPI obniżyła się po raz piąty w tym roku mocniej od rynkowych prognoz i osiągnęła 11,5 proc. r/r. Sprawia to, że newralgiczny w opinii licznych przedstawicieli władz monetarnych pułap zostanie prawdopodobnie osiągnięty najdalej we wrześniu – prognozował Bartosz Sawicki.

Ekonomiści z banku Pekao, ING i Alior Banku także mówią o obniżce stóp procentowych jeszcze w tym roku. „Słabsze oczekiwania w biznesie, podobnie jak wyraźnie niższa od oczekiwań inflacja, mogą skłonić bank centralny do dalszego łagodzenia swojej retoryki, co zresztą zauważyć można było w ostatnich wypowiedziach przedstawicieli Rady” – czytamy w raporcie Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Eksperci bankowi zgodni są jednak, że podczas lipcowego posiedzenia Rada nie zmieni stóp, ale taki ruch możliwy będzie już we wrześniu, co odczują kredytobiorcy spłacający niższe raty.

Tego samego zdania jest Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Najbliższe posiedzenie nie przyniesie zmiany stóp procentowych, ale rozpocznie się dyskusja o ich obniżce możliwej na koniec 2023 roku. Spodziewamy się, że jej efektem będzie zmiana retoryki i jej złagodzenie. Inflacja obniżyła się o około 7 pp. od szczytu w lutym, co daje pole do takiej dyskusji – podsumował ekspert.

RadioZET.pl