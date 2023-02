Kredyt 0 procent i dopłaty do najmu. Tusk złożył obietnicę wyborczą

Pierwsze Mieszkanie, przygotowywany przez rząd program wsparcia dla Polaków chcących kupić własne lokum, zakłada dopłacanie do kredytu hipotecznego, tak by odczuwane przez kredytobiorcę oprocentowanie wynosiło 2 procent. Eksperci wyliczyli, że oznacza to wsparcie wynoszące nawet 235 000 zł dla kredytu zaciągniętego na 500 000 zł. PO ogłosiło, że zamierza to rozwiązanie pobić: po wygranej w wyborach parlamentarnych 2023 partia Donalda Tuska chce zaproponować „kredyt 0 procent dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie i będzie to dotyczyło ludzi młodych i w średnim wieku do czterdziestego piątego roku życia”.

Kredyt 0 procent i dopłata 600 zł do najmu. Obietnica PO

Program Pierwsze Mieszkanie ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2023 roku. Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments, w podcaście „Biznes. Między wierszami” pokazał, jak bardzo byłoby to opłacalne rozwiązanie dla kupujących pierwsze mieszkanie oraz wytłumaczył, jak inicjatywa doprowadziłaby do obniżenia cen mieszkań oraz jak państwo by na wysokich dopłatach zarobiło.

Oglądaj

Z partycypacją w programie być może warto jednak będzie poczekać: może się okazać, że po wyborach zostanie wdrożone jeszcze korzystniejsze rozwiązanie. - Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem – stwierdził Donald Tusk, zapowiadając chęć wprowadzenia kredytów 0 procent na pierwsze mieszkanie oraz dopłat do wynajmowania w wysokości 600 zł.

- Bardzo chciałbym, żeby ten program „kredyt 0 procent” dotyczył także - na możliwie dużą skalę - remontów mieszkań. Tych, które nie nadają się do zamieszkania albo które wymagają niezbędnie remontu - powiedział Tusk. Podkreślił, że w tej kwestii „mówilibyśmy o jednym mieszkaniu”.

Szef PO dodał, że ta propozycja nie dotyczyłaby „bogatych, ani deweloperów, ani tych, którzy mają 5-6 mieszkań”. - Chodzi o tych, którzy chcą mieć to swoje jedno mieszkanie, żeby mieć gdzie żyć, gdzie mieszkać - dodał.

Wśród kolejnych elementów przygotowywanego przez Platformę programu mieszkaniowego, Donald Tusk wymienił też propozycję dopłaty „do najmu 600 złotych”, nawiązującą do założeń programów PO z lat 2009-2014 „Mieszkanie dla Młodych” i „Rodzina na swoim”.

- Program w szczegółach przedstawimy na klubie parlamentarnym i będzie on przedstawiany także w postaci konkretnych projektów ustaw, które są gotowe - zapewnił Tusk i dodał, że „wszystko będzie dostępne w domenie publicznej”. - To jest taki krok w stronę normalności - zaznaczył szef PO.

RadioZET.pl/PAP