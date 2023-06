Miasta tną rozkłady jazdy. Pasażerowie są wściekli: ponad milion osób musi dojechać do pracy

Warszawa zmieniła rozkład jazdy środków komunikacji miejskiej na wakacyjny, co spotkało się z falą krytyki ze strony pasażerów. Nowy rozkład obowiązuje od soboty 24 czerwca i nie zmieni się do czasu powrotu dzieci do szkół, czyli do 3 września.

Wakacyjne rozkłady jazdy w Warszawie. Mieszkańcy: czym dojedziemy do pracy?

Autobusy i tramwaje w stolicy i innych miastach Polski kursują nieco rzadziej niż w roku szkolnym. Od soboty w Warszawie zmieniły się rozkłady jazdy kilkudziesięciu linii autobusowych. Inaczej będą też jeździć tramwaje i metro, a kursowanie wybranych linii autobusowych zostanie zawieszone.

Korekta rozkładów spotkała się z krytyką wśród Warszawiaków, którzy swoje zdanie wyrażają we wpisach w mediach społecznościowych.

„Wakacje nie powodują, że nie musimy docierać do pracy, albo że ktoś nam płaci za dodatkowy czas, który spędzamy w transporcie. Jakiekolwiek cięcia na liniach 204 i 104 są kompletnie nieuzasadnione, jeśli obetniecie też 17 to nie będzie w ogóle opcji, żeby dostać się z ONZ na Mordor - tam już teraz ledwo daje się wejść. Płacimy w podatkach ciężkie pieniądze, żeby transport działał dla nas sprawnie cały rok. Pogarszanie go na dwa miesiące, tak żeby wam było wygodnie jest kompletnym nieporozumieniem" – napisała cytowana przez PAP internautka.

Jak podała PAP, Warszawiacy mają żal do ZTM o zawieszenie linii Z-4, zastępującej tramwaje wycofane z ul. Puławskiej, w związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa. Z kolei mieszkańcy wolskiego osiedla Koło są niezadowoleni z faktu likwidacji linii 249.

RadioZET.pl/PAP