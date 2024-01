Milionowe zarobki współpracownika Kurskiego. Obejmując posadę, nie miał nawet matury

Tylko w 2022 roku Jacek Kurski zarobił w TVP ponad 850 tys. zł, jak wynika z informacji udostępnionej w lutym 2023 roku posłowi Koalicji Obywatelskiej Adamowi Szłapce. Dzięki zapytaniu innego posła okazuje się, że Kurski zadbał nie tylko o siebie. W Telewizji Polskiej obsadził na stanowisku wicedyrektora Biura Spraw Korporacyjnych byłego szefa młodzieżówki Suwerennej Polski - Pawła Gajewskiego.

Współpracownik Kurskiego zarobił w TVP 3 miliony w 3 lata

Paweł Gajewski pracę w TVP rozpoczął w lutym 2016 roku, kiedy został zastępcą dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych. Od lutego 2018 roku był wicedyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W marcu 2021 zaczął kierować TVP 3, a później został również p.o. dyrektora TVP 3 Warszawa. W 2022 roku Gajewski wrócił na poprzednie stanowisko w TAI, zaś w styczniu 2023 roku złożył wypowiedzenie.

"Prawa ręka Jacka Kurskiego, były szef młodzieżówki Solidarnej Polski [teraz Suwerennej Polski - przyp. red.] zarobił ponad 3 mln w 3 lata w TVP! Po objęciu posady prezesa Telewizji Polskiej przez Jacka Kurskiego w 2016 został mianowany zastępcą dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych TVP (nie dysponując wyższym wykształceniem oraz nie posiadając zdanej matury, którą to zdał dopiero w 2019 r.)" - ogłosił na Twitterze/X poseł Dariusz Joński.

Jacek Kurski przestał być prezesem Telewizji Polskiej we wrześniu 2022 roku. Jego następcą został Mateusz Matyszkowicz, a sam Kurski objął stanowisko w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. Pożegnanie z TVP wcale nie oznaczało, że jego współpracownik został pozbawiony intratnych stanowisk. Jak ujawnił Joński, Paweł Gajewski od 2023 roku jest zatrudniony w Narodowym Banku Polskim.

Przypomnijmy, że w Waszyngtonie Kurski zainkasował ok. 270-270 tys. dolarów, czyli ok. miliona zł. Z kolei jak informowały Wirtualne Media, zarobki Jacka Kurskiego w ciągu pierwszych trzech lat na czele publicznego nadawcy wynosiły: 304 tys. zł brutto w 2016 roku, 333,2 tys. zł brutto w 2017 roku oraz ok. 414 tys. zł brutto w 2018 roku.

