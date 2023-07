Nie stawiłeś się do lekarza? Za karę możesz nie dostać kredytu. „W interesie publicznym”

1,4 mln badań lekarskich nie doszło do skutku w 2022 roku, gdyż pacjenci nie wybrali się na umówioną wizytę w przychodni lub szpitalu. To jeden z powodów długich kolejek do specjalistów. Do Sejmu trafiła petycja o wprowadzenie dotkliwych kar dla osób, które nie stawią się na wyznaczone badanie.