"Mimo zawirowań rozliczenie PIT jest proste”. Resort finansów o sprzątaniu po Polskim Ładzie

PIT w 2023 roku może okazać się nie lada wyzwaniem. Polski Ład namieszał w podatkach: wprowadził ulgę dla klasy średniej, którą później zlikwidował, wprowadzając niższy PIT. Skarbówka teoretycznie ma tej ulgi nie uwzględniać, gdyż reforma z 1 lipca co do zasady ma być korzystniejsza dla podatników. Jeśli jednak ktoś wyszedłby na Polskim Ładzie lepiej niż na Niskich Podatkach, fiskus wyliczy „hipotetyczny podatek”. Zawiłości związane z rozliczeniem PIT w podcaście „Biznes. Między Wierszami” wyjaśnił Dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów Arkadiusz Jedynak.

PIT a Polski Ład. Rozliczenie za 2022 rok

Polski Ład w styczniu minionego roku wprowadził szereg zmian: kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys., złotych, zaś drugi próg podatkowy od tamtej pory wynosi nie 85,5 tys. zł, lecz 120 tys. zł. Niekorzystną dla podatników zmianą była reforma składki zdrowotnej, której od ponad roku nie można odliczyć w PIT. „Lekarstwem” miała być ulga dla klasy średniej, której żywot nie trwał długo. 1 lipca rząd ją zlikwidował, ale za to PIT obniżono z 17 do 12 proc. Skarbówka w rozliczeniu bierze pod uwagę zarobki z całego 2022 roku, które w praktyce inaczej rozliczane były w pierwszej połowie roku, a inaczej w drugiej. Jak rozliczyć PIT wobec powyższych komplikacji?

- Pomimo zawirowań legislacyjnych dla podatników zmienia się niewiele. Deklaracje podatkowe konstrukcyjnie zbliżone są do tych, które obowiązywały w minionych latach. Większy problem byłby wtedy, jakby podatnicy musieli wyliczać ulgę dla klasy średniej, przy której algorytm liczenia był skomplikowany. Dzięki lipcowym zmianom rozliczenia są proste – mówił Arkadiusz Jedynak.

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków dodał, że ulga została zlikwidowana z mocą wsteczną. Nie ma jej w systemie podatkowym i nie wykazujemy jej w zeznaniu. – Urzędy skarbowe też nie będą jej uwzględniały. Przyjmujemy, że zmiany z lipca są korzystne dla podatników. Jest jednak odsetek podatników, dla których ulga dla klasy średniej byłaby korzystniejsza. Dlatego też powstał mechanizm hipotetycznego podatku należnego, który wyliczy Krajowa Administracja Skarbowa - dodał nasz rozmówca.

O co chodzi w „hipotetycznym podatku”? Jak obniżyć podatek, korzystając z ulg i odliczeń i kiedy przedsiębiorcy otrzymają obiecywany dostęp do usługi „Twój e-PIT”? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w podcaście „Biznes. Między Wierszami”.

