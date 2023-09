Przestój na rynku pracy? Są nowe dane GUS

Bezrobocie stanęło w miejscu. Kolejny miesiąc z rzędu GUS odnotował 5 proc. stopę bezrobocia – wynika z danych za sierpień br. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 782,5 tys. wobec 782,4 tys. osób miesiąc wcześniej.

- Bezrobocie ani drgnie. Na koniec sierpnia wyniosło ono ledwie 5 proc. Miękkie dane GUS pokazują, że przedsiębiorcy nie zwalniają, ale tez nie rekrutują. Rotacja na rynku pracy zatem wynika w głównej mierze z decyzji samych pracowników – skomentował Mariusz Zielonka, ekspert z Konfederacji Lewiatan.

Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, dodał z kolei, że w sierpniu do urzędów pracy wpłynęło 95 tys. nowych ofert pracy – to o 2,3 proc. mniej niż rok temu. Spadek dotyczył jednak głównie zatrudnienia w sektorze publicznym.

- Spodziewamy się niewielkich wahań stopy bezrobocia do listopada. We wrześniu dalej utrzyma się ona na poziomie 5,0 proc. Na początku przyszłego roku wzrośnie do ok. 5,5 proc. głównie z uwagi na zmiany sezonowe. W 2024 roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych – prognozował ekspert.

Dane GUS ujawniają także skalę zwolnień grupowych. W sierpniu przeprowadziło je 138 pracodawców. Zwolnienia grupowe dotknęły 18,4 tys. osób – o 0,3 tys. więcej niż rok temu.