Quiz. 800 plus, Karta Dużej Rodziny, kosiniakowe. Co o nich wiesz?

800 plus, Karta Dużej Rodziny czy słynne becikowe – to tylko kilka z polskich rozwiązań socjalnych. Jak dużo wiesz na ich temat? Przystąp do quizu przygotowanego z myślą o młodych rodzicach i zweryfikuj swoją wiedzę na temat popularnych świadczeń.

Quiz. 800 plus, Karta Dużej Rodziny, kosiniakowe. Jak dużo o nich wiesz?

Pytania dotyczą zarówno rozwiązań, które już nie obowiązują (lub przekształciły się w inne), jak i tych, które żywo interesują osoby kwalifikujące się do uzyskania konkretnego świadczenia lub zapomogi. Postaraj się udzielić przynajmniej połowy dobrych odpowiedzi.

Źródło: Radio ZET/gov.pl