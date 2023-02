Rząd rozczarowany 500 plus. Morawiecki: liczyliśmy na więcej

500 plus miało zwiększyć liczbę rodzących się co roku w Polsce dzieci. Program zawiódł, co nieoczekiwanie przyznał sam prezes Kaczyński. Szef PiS dodał, że jego ugrupowanie ma już plany, jak odwrócić demograficzny impas dodatkowymi świadczeniami. W wywiadzie dla serwisu Interia.pl premier Mateusz Morawiecki potwierdził przyszłość 500 plus, które ma być wspomagane wieloma innymi programami. Inspiracją dla ich tworzenia nie będą już Węgry.

500 plus do rozbudowy. „Żeby poziom dzietności był jak najwyższy”

500 plus to ważny program dla przyszłych emerytur. Dlaczego? Polskie społeczeństwo się starzeje, co oznacza, że na coraz większą liczbę emerytur pracować będzie musiała coraz mniejsza liczba osób w wieku produkcyjnym. Oznacza to, że świadczenia wypłacane przez ZUS będą coraz niższe, wręcz głodowe. Dzieci i wnuki dziś są potrzebne, żeby odprowadziły od swoich zarobków składkę, z której wypłacona zostanie emerytura, a nie żeby przynieść na starość szklankę wody. Tłumaczył to w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Polaków ubywa co roku tak dużo, że można wręcz mówić o zapaści demograficznej. Mateusz Morawiecki przyznał, że rząd PiS wprowadzając 500 plus był przekonany, że szybko i łatwo uda mu się problem rozwiązać. Premier dodał, że nadzieje okazały się jednak płonne.

- Jeszcze kilka lat temu wielu ekspertom wydawało się, że można ten trend łatwo odwrócić. My także liczyliśmy na więcej po wprowadzeniu programu 500 plus. Dziś wiadomo, że nie jest to takie proste – powiedział szef rządu Interii. Jeśli nie uda się zwiększyć dzietności, do końca wieku ludność Polski może skurczyć się o połowę.

Premier potwierdził plan dotyczący obudowania 500 plus dodatkowymi, uzupełniającymi świadczeniami dla rodziców. Część z nich wystartowała razem z Polskim Ładem: na przykład Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy „żłobkowe”. Na lipiec 2023 zapowiedziano start programu „Pierwsze mieszkanie”, w którym państwo będzie spłacać część kredytu osobom kupującym swoje pierwsze „M”.

Brak własnego domu lub mieszkania to jeden z najważniejszych powodów powstrzymujących Polaków przed powiększaniem rodziny – wynik z badań przeprowadzonych przez rząd.

- Wprowadziliśmy wiele programów wspierających rodzinę. Będziemy to robić dalej. Będziemy też patrzeć na najlepsze rozwiązania działające we Francji czy w Szwecji i wdrażać kolejne programy, tak żeby ten poziom dzietności był jak najwyższy – zadeklarował premier.

