Skarbówka zajmie prywatne konta? Zuber: kolejna próba zabrania pieniędzy

Pieniądze na prywatnych kontach bankowych będą mogły zostać zablokowane przez pracowników urzędów skarbowych, jeśli wejdą w życie nowe przepisy. Zostały one opisane w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, który przedstawiło Ministerstwo Finansów. Główny cel to uszczelnienie systemu podatkowego. Ekonomista Marek Zuber negatywnie ocenił ten pomysł w podcaście "Biznes. Między wierszami" w RadioZET.pl.

- To jest jakiś dramat. (...) Jeżeli pracownicy urzędów skarbowych mieliby na poziomie urzędów w poszczególnych gminach decydować komu zablokować rachunek bankowy, a komu nie, bo może coś tam jest niejasne, to byłby po prostu skandal i trudno to jakoś inaczej komentować. (…) Pamiętam jak się skończył wielokrotnie zmieniany w ciągu roku Polski Ład i teraz nie mam nadziei, że to będzie lepsze. Będzie to kolejna próba zabrania pieniędzy przedsiębiorcom - mówi Marek Zuber.

Co się zmieni?

-Uprawnienia prześwietlenia prywatnego konta bankowego będzie mieć już nie tylko szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Po zmianach taka możliwość otrzyma także naczelnik urzędu skarbowego

- Skarbówka będzie mogła zablokować prywatny rachunek bankowy osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą

- Blokada rachunku po zmianach przepisów zostanie wydłużona z 72 godzin do 96 godzin.

Kiedy zmiany ordynacji podatkowej?

Z wpisu Ministerstwa Finansów na Twitterze wynika, że obecnie prace zostały zawieszone:

"Do wykazu prac legislacyjnych rządu nie zostały wpisane zmiany w ordynacji podatkowej. Taki projekt nie będzie procedowany".

Natomiast formalnie nadal trwają konsultacje nad projektem ordynacji. Wyznaczono je do 31 sierpnia 2023 r.

Ekonomista ocenił, że propozycja nowych przepisów po raz kolejny godzi w polskich przedsiębiorców.

- Patrząc obiektywnie na te ostatnie lata, jeśli weźmiemy pod uwagę liczne pomysły i koncepcje, które rządzący tworzą, to można postawić taką tezę, że chłopcem do bicia dla nich są przedsiębiorcy. To jest ta grupa, w której się szuka pieniędzy, w szczególności po to, aby sfinansować inne pomysły, bo jak wiemy, ze zwiększenia ściągalności podatków nie wystarczy. Dlatego wymyśla się tego typu rzeczy, aby przykręcając śrubę i zabierając pieniądze nie tylko w sytuacjach, gdy dochodzi do nadużyć i przedsiębiorca wchodzi w szarą strefę - mówi Marek Zuber.

