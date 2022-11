Strach przed skarbówką. Podatnicy boją się korzystać z ulg podatkowych

Urząd skarbowy jest postrachem części polskich podatników, którzy boją się korzystać z ulg podatkowych - wynika z raportu „Ulgi podatkowe - poradnik na czasy kryzysu” . Odstraszają ich kontrole, bo aż w 92 proc. kończą się nałożeniem kary.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że tylko w pierwszej połowie 2022 roku odbyły się 1953 kontrole celno-skarbowe, z czego aż 1802 zakończyły się nałożeniem kary na podatników. Oznacza to, że tylko niecałe 7 proc. przedsiębiorców po skorzystaniu z ulgi uniknęła kary od fiskusa. Remigiusz Fijak z kancelarii prawno-podatkowej ID Advisory uważa, że najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie kary jest interpretacja podatkowa.

- Parasol ochronny w postaci interpretacji działa w ten sposób, że podatnik składa wniosek o interpretację do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przedstawia stan faktyczny, swoje stanowisko odnośnie danego zapytania i obecnie musi czekać na odpowiedź około pół roku. Po tym okresie dostaje interpretację. Jeżeli zapytał o dane zdarzenie podatkowe zanim ono zaistniało to otrzymuje pełną ochronę. W praktyce oznacza to, że jeśli w przyszłości dojdzie do kontroli i urzędnik nie zgodzi się z daną interpretacją to podatnik i tak nie ponosi odpowiedzialności karno-skarbowej, nie zapłaci kary, odsetek, ani dodatkowego podatku – tłumaczy ekspert podatkowy.

Remigiusz Fijak dodaje, że w ten sposób podatnicy mogą uzyskać ochronę podatkową przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami kontroli. Druga opcja to kontakt z doradcami i ekspertami podatkowymi.

