Z internetu "zniknie wielu youtuberów"? Popularna strona key-drop zablokowana w Polsce

W poniedziałek 20 listopada strona hazardowa key-drop została wpisana do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Uchwałą i w najbliższym czasie zostanie zablokowana w Polsce. To efekt działań Ministerstwa Finansów, które od sierpnia przyglądało się witrynie. Efekt odczują najbardziej youtuberzy, którzy obracali na stronie ogromnymi kwotami. Nie brakuje osób, które wieszczą, że wielu youtuberów zniknie z internetu.