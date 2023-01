Zakaz przyjmowania zapłaty od seniorów. Efekt dyrektywy Omnibus

Emeryci przez długi czas padali ofiarami nieetycznych sprzedawców na organizowanych specjalnie dla nich pokazach. - Mowa tutaj o biznesie, który działał w sposób bardzo nieuczciwy i nierzetelny, wykorzystywał techniki manipulacyjne do granic możliwości – powiedział nam Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Z pomocą seniorom przychodzi dyrektywa Omnibus, która od początku stycznia zabrania pobierania opłaty za produkty zakupione podczas prezentacji handlowych przed upływem czasu na odstąpienie od umowy.

Zakaz przyjmowania pieniędzy od seniorów i oferowania pożyczek

Dyrektywa Omnibus znacznie zmieniła zasady handlu w Polsce. Większość uwagi konsumentów skupiała się do tej pory na sposobie, w jakim nowe przepisy utrudniają organizowanie oszukanych promocji. Unijne przepisy wdrożone z początkiem 2023 roku regulują jednak znacznie więcej. O zmianach w prawach konsumentów opowiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” Tomasz Chróstny.

Szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał, że kwestia „cudownych” produktów oferowanych seniorom podczas pokazów była dużym problemem, a emeryci padali ofiarami sztuczek i manipulacji nieuczciwych sprzedawców.

- To bardzo dotkliwa praktyka, z którą seniorzy, a także inni konsumenci, mieli do czynienia na przestrzeni ostatnich lat. Mowa tutaj o biznesie, który działał w sposób bardzo nieuczciwy i nierzetelny, wykorzystywał techniki manipulacyjne do granic możliwości. Stąd regulacje dotyczące pokazów handlowych, ale też i niezapowiedzianych wizyt domowych oraz wycieczek, na przykład do miejsc świętych, podczas których oferowane były produkty po zawyżonych cenach, często w oparciu o fałszywe, błędne informacje o właściwościach zdrowotnych czy leczniczych, o specjalnych funkcjonalnościach, jakie ten produkt „miał”, a w rzeczywistości okazywało się, że można go było kupić zacznie taniej w internecie – stwierdził Chróstny.

- Pamiętam jeden taki przypadek, gdy oferowano konsumentom urządzenie wielofunkcyjne do kuchni w cenie „po rabacie”, obowiązującej tylko podczas pokazu, wynoszącej 4000 zł, podczas urządzenie można było bardzo łatwo znaleźć na azjatyckiej platformie handlowej za mniej niż 250 zł – wyjaśnił skalę problemu szef Urzędu.

Chróstny dodał, że nieuczciwi przedsiębiorcy manipulowali klientami, bardzo często seniorami, opowiadając między innymi jak dużo bólu i cierpienia spotykało ich, bo spali pod niewłaściwą kołdrą, gotowali w niewłaściwych garnkach, korzystali z niewłaściwego sprzętu. Dodatkowo oferowali też pakiety medyczne oraz zioła. - Produkt się zmieniał, ale techniki sprzedaży pozostawały takie same, utrudniano także dochodzenie roszczeń – wyjaśnił szef UOKiK.

Dyrektywa Omnibus wprowadziła zmiany w przepisach, które mają zapobiegać – a przynajmniej utrudnić – wykorzystywanie seniorów poprzez sprzedawanie im produktów z mocno zawyżonych cenach.

- Po pierwsze, przed okresem odstąpienia od umowy przedsiębiorca ma zakaz przyjmowania płatności. Nie może podczas pokazu czy wycieczki przyjąć zapłaty za produkt. Dopiero gdy minie okres odstąpienia, może zgłosić się do konsumenta. To sprzedawca ma być petentem w tej sytuacji, a konsument ma mieć czas, żeby zastanowić się czy te produktu naprawdę potrzebuje, czy podjął decyzję racjonalnie – powiedział Tomasz Chrósty.

- Druga sprawa: konsumenci, zwłaszcza seniorzy, byli traktowani przez ten bardzo brutalny biznes traktowani jako główna grupa docelowa, otrzymywali telefony z zaproszeniami na pokazy w bezpośredniej okolicy. Emeryci, którzy nie byli przygotowani finansowo na zakup, otrzymywali propozycję: pożyczkę, żeby ten „wyjątkowy” produkt można było nabyć. Oferowany był na bardzo niebezpiecznych warunkach finansowych, co powodowało nieraz wpadanie w pułapkę zadłużenia. Dyrektywa Omnibus wprowadziła zakaz oferowania takich usług finansowych. Jeśli dojdzie do podpisania takiej umowy, z mocy prawa jest ona uważana za niebyłą. Strony mogą się rozliczyć co do kapitału, jest jednak zakaz pobierania opłat okołofinansowych i odsetek. Na podmioty oferujące takie pożyczki nakładane mogą też być kary administracyjne – dodał szef UOKiK.

- Trzecim elementem jest wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy w przypadku nieumówionych wizyt w domach, pokazów i wyjazdów z opcją sprzedażową z 14 do 30 dni. Wprowadziliśmy także możliwość zrezygnowania z zamówionych pakietów medycznych – przedsiębiorcy wykorzystywali czasem fakt, że wcześniej prawo na to nie pozwalało. Obecnie od umów na usługi medyczne można odstępować jak od innych umów zawieranych na odległość - podsumował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

RadioZET.pl