"Zbierajcie paragony". Resort zachęca do składania donosów

Podatki w Polsce, a w szczególności VAT, są pilnie strzeżone przez organy skarbowe. Ministerstwo Finansów w walce z oszustami podatkowymi nakłania Polaków, by ci zawsze po dokonaniu transakcji prosili o paragon. Resort wyjaśnił, czemu służyć ma taki apel.

„Weź paragon”. Ministerstwo Finansów apeluje do Polaków

Resort przypomina w komunikacie, że nie chodzi jedynie o pomoc w walce o wpływy z podatków. Jak podkreślono, takie potwierdzenie zakupu towaru lub usługi może przydać się także przy reklamacjach.

„Wzięcie paragonu ułatwi zgłoszenie reklamacji, porównanie cen i sprawdzenie, czy transakcja została prawidłowo rozliczona; to też dowód uczciwości przedsiębiorcy i potwierdzenie, że podatek trafił do budżetu państwa” – przypomniało Ministerstwo Finansów.

Rząd nie ukrywa, że nie podda się w walce o zaległy VAT, a na tym polu sporo do zrobienia jest m.in. w gastronomii. „Nieuczciwi przedsiębiorcy, aby uniknąć zapłacenia podatków, nie wydają paragonów lub wydają nieprawidłowe (np. tzw. paragon kelnerski), a nawet zbierają paragony pozostawione przez klientów, by je anulować. Zdarza się, że porzucone paragony służą także jako podkładki do wystawiania tzw. pustych faktur i wyłudzania podatku VAT” – czytamy w komunikacie.

VAT zamiast do budżetu państwa, zostaje więc w kieszeni nierzetelnego przedsiębiorcy. MF zachęciło, by zawsze prosić o paragon w sklepach, restauracjach czy u fryzjera. Podał też, że przedsiębiorcy, którzy odmawiają wydania paragonu, powinni być zgłoszeni do Krajowej Administracji Skarbowej. Do takich „donosów” zachęcił resort, który podał dane kontaktowe: bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000, e-maile: powiadomKAS@mf.gov.pl.

W komunikacie dodano także, że paragonu nie może zastąpić np. potwierdzenie transakcji po płatności kartą. Wydanie paragonu, co do zasady, dotyczy każdego przedsiębiorcy. Ale są wyjątki. Transakcji na kasie fiskalnej nie muszą rejestrować np. rolnicy ryczałtowi, jeśli sprzedają produkty z własnej działalności rolniczej, a także w niektórych przypadkach właściciele sklepów internetowych.

Nie każdy paragon musi mieć postać wydruku z kasy fiskalnej. Od 2020 r. sprzedawca mający kasę online może przesłać klientowi e-paragon mailem lub sms-em.

RadioZET.pl