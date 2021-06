- Nie można sobie pozwolić, aby w takiej sytuacji nie było żadnej reakcji z mojej strony – mówi Gość Radia ZET Marian Banaś, pytany przez Beatę Lubecką o to, dlaczego zdecydował się, by złożyć zawiadomienie do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego.

- Nie jestem już osobą prywatną, tylko urzędnikiem bardzo poważnej instytucji i jeśli ktoś publicznie mówi, że nie powinienem pełnić tak ważnej funkcji, bo toczą się postępowania - a ja nie byłem przesłuchany, nie postawiono mi zarzutu - to pytanie, czy jest w Polsce praworządność i czy wszyscy są równo traktowani. Ja mam wielkie obawy – tłumaczy prezes Najwyższej Izby Kontroli. Jego zdaniem, gdybyśmy dopuścili do sytuacji, że można zawiesić prezesa poważnego urzędu, to zdezorganizowalibyśmy funkcjonowanie państwa. - Służby przecież mogą w każdej chwili prowadzić jakieś postępowanie wobec każdej osoby i każdy mógłby być zawieszony. To nie jest żadna praworządność i demokracja – komentuje Banaś.

Dopytywany o oświadczenia majątkowe, prezes NIK odpowiada, że „każdy obywatel w Polsce jest prześwietlany i większość popełnia większe lub mniejsze błędy”. - Kiedy byłem całkowicie zaangażowany w pracę na rzecz rządu PiS, to jest wytłumaczalne, że mogłem popełnić pewne błędy. Ale tylko błędy, a nie przestępstwo, o które się mnie podejrzewa – mówi Marian Banaś. Podkreśla, że wszystko ma udokumentowane i na wszystko ma potwierdzenia. - Myślę, że właśnie dlatego postępowanie toczy się już przeszło 2 lata, że nie ma podstaw, aby postawić mi zarzuty – dodaje.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli podkreśla, że nie prowadzi wojny z Prawem i Sprawiedliwością. - To są manipulacje, kombinacje różnych sił politycznych, które próbują mnie ośmieszyć, ale każdy uczciwy wie, że pełnię solidnie swój obowiązek jako niezależna instytucja – podkreśla Gość Radia ZET. Banaś zaznacza, że jego kontrole są rzetelne - Nieważne, jaka opcja sprawuje władzę. My jesteśmy dla obywateli, państwa, nie dla takiej, czy innej partii – mówi gość Beaty Lubeckiej.

„Jestem otwarty na współpracę z każdym”

Gwarancja od PO, dotycząca pozostania na stanowisku, w razie wygranej tej partii, w zamian za wojnę z PiS? - To nieprawda. Z nikim nie prowadzę żadnych rozmów nt. gwarancji, bym się utrzymał na stanowisku. Przyjmuję każdego, jako prezes, kto się zgłasza. Czy to PiS, czy PO, czy SLD, czy Konfederacja – jestem otwarty na współpracę – zaznacza Marian Banaś. Zapewnia, że nie prowadzi w NIK żadnej „tajnej misji”.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy nie myślał, by podać się jednak do dymisji, prezes Najwyższej Izby Kontroli odpowiada: - Tak, oczywiście, ale mam swoje obowiązki. Podkreśla, że został legalnie wybrany przez Sejm i ten obowiązek musi spełnić. - Chcę, żebym po zakończeniu tej kadencji mógł sobie powiedzieć: tak, spełniłem uczciwie i solidnie swój obowiązek wobec państwa – mówi Gość Radia ZET.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA