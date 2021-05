- Nie chcemy mieć z tego rodzaju ludźmi nic do czynienia. Chcemy się odseparować. Będę proponował koleżankom i kolegom zmianę nazwy – dodaje. O co dokładnie chodzi i z jakimi ludźmi? Gość Beaty Lubeckiej tłumaczy, że chodzi m.in. o temat, który wewnątrz partii od wielu miesięcy budzi bardzo duże emocje, czyli aferę firmy Tecra, założoną przez wiceprezesa Porozumienia Roberta Anackiego. - Otrzymała 10 mln złotych instytucji podległej NCBiR. Ma również powiązania ze światem zorganizowanej przestępczości – wyjaśnia Adam Bielan.

"Decyzja należy do niego"

Polityk zaznacza, że nie będzie zakładał nowej partii, tylko wnioskował o to, by Porozumienie połączyło się z Partią Republikańską i zmieniło nazwę. - Będziemy chcieli podjąć decyzję, o ile Zarząd Krajowy Porozumienia podzieli mój wniosek, a myślę, że tak, że cała partia Porozumienie połączy się z tą partią [Republikańską – red.] . Co wtedy z Gowinem? Decyzja należy do niego. Zapewne będzie kontynuował spór prawny z nami – komentuje Bielan. Jego zdaniem, sytuacja w partii przybiera formę komedio-dramatu.

Bielan: Gowin chce wyprowadzić Porozumienie ze Zjednoczonej Prawicy

- Jarosław Gowin ujawnił to, co my już wiemy wewnątrz partii od kwietnia 2020, kiedy prowadził rozmowy m.in. z PSL nt. zmiany na funkcji marszałka Sejmu, że chce wyprowadzić Porozumienie ze Zjednoczonej Prawicy – ocenia gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem wicepremier przestał już ukrywać, że uważa, że Porozumienie powinno startować w kolejnych wyborach z list ludowców. - Gowin starał się Porozumienie sprywatyzować – mówi Bielan.

Jarosław Kaczyński pobłogosławił nowy projekt? - Mogę potwierdzić, że jesteśmy po słowie z prezesem Kaczyńskim. Zna nasze plany – komentuje Gość Radia ZET. Dodaje, że nowy twór nie będzie ani niczyją przybudówką, ani „podnóżkiem PSL”.

Adam Bielan: Niedługo kolejne spotkanie Kaczyński-Kukiz. Mam nadzieję, że zapadną decyzje i dojdzie do porozumienia

- Mam nadzieję, że tak – mówi Gość Radia ZET Adam Bielan, pytany o to, czy dojdzie do porozumienia PiS-Kukiz. Europoseł zapowiada, że „niedługo dojdzie do kolejnego spotkania na szczycie: Kaczyński-Kukiz”. - Mam nadzieję, że to spotkanie zakończy się jakąś decyzją – dodaje. Bielan zdradza, że takich spotkań było już kilka, w ostatnich miesiącach. - Atmosfera jest dobra, jest zbliżenie stanowisk. Jeszcze nie ma decyzji o podpisaniu porozumienia, na co ja osobiście liczę – mówi gość Beaty Lubeckiej.

Bielan tłumaczy, że Paweł Kukiz „domaga się” wprowadzenia tzw. JOW-ów, ale ich wprowadzenie wymaga zmiany konstytucji i „nawet, jeśli PiS podjęłoby taką decyzję, to jest to niemożliwe, bo nie ma większości w tym parlamencie, żeby zmienić konstytucję w jakiejkolwiek sprawie”. - Przed jednym z pierwszych spotkań Kaczyński-Kukiz dzwoniłem do pana prezesa i przypominałem mu, że PiS w swojej pierwszej kadencji (2001-2005) zgłaszało projekt ordynacji mieszanej – zdradza Gość Radia ZET.

"Ostatnie kilka miesięcy było koszmarne"

- Wychodzimy z największego dołka, w jakim Zjednoczona Prawica znalazła się od momentu jej powołania. Ostatnie kilka miesięcy było koszmarne. Mam nadzieję, że taki czas się nie powtórzy – mówi Bielan.

"Politycznie byłoby to logiczne"

Premier zostanie wiceprezes PiS na kongresie w lipcu? - To nie kongres wybiera wiceprezesów. Rada Polityczna wybiera skład tzw. komitetu politycznego i wiceprezesów. Nie wiem, czy do wyborów dojdzie już na kongresie. Politycznie byłoby to logiczne – ocenia Gość Radia ZET.

RADIOZET/MA