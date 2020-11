- Mamy nadzieję, że to Donald Trump będzie prezydentem. Ja też osobiście, bo miałem tyle spotkań z panem Trumpem, to jestem za nim. Nawet, że tyle rzeczy zrobił dla Polski – mówi Gość Radia ZET, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula.

- Mieliśmy parę spotkań, byliśmy w Białym Domu, spotkał się z Kongresem Polonii Amerykańskiej 4 lata temu. Było dużo listów wysyłanych między naszym biurem a jego biurem. To są dobre stosunki – ocenia gość Beaty Lubeckiej. Podkreśla, że ubiegający się o reelekcję prezydent zrobił ważną rzecz dla Polski – zniósł wizy. Frank Spula zaznacza, że Trump miał się spotkać z amerykańską Polonią, ale zakaził się koronawirusem i spotkanie zostało odwołane.

"Biden - grzeczny dyplomata, Trump - bardziej agresywny"

Gość Radia ZET dodaje, że to „przeważnie mężczyźni głosowali na pana Trumpa, bo patrzyli jak idzie ekonomia a kobiety głosowały przeważnie na pana Bidena”. - Jak się patrzyło na te debaty, to Joe Biden to jest taki grzeczny dyplomata a Donald Trump jest bardziej agresywny. Niektórzy ludzie tego nie przyjmują – komentuje Spula. Jego zdaniem Trump wierzył, że bez problemu wygra te wybory a wcale mu tak gładko nie poszło.

Spula: Jak się głosuje to łatwiej rozmawiać z legislatorami

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej podkreśla, że te wybory są bardzo ważne dla Polaków mieszkających za oceanem. - Jak człowiek nie głosuje to legislatorzy o tym wiedzą. Legislatorzy nie wiedzą na kogo się głosuje, ale wiedzą, bo jest lista kto głosował a kto nie. Jak się głosuje, to jest więcej wpływu i siły i jest łatwiej rozmawiać z legislatorami – komentuje Frank Spula.

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej: Jeśli Trump wygra - relacje z Polonią będą jeszcze lepsze. Ma szacunek dla Polski

- Patrząc na prezydenta Trumpa myślę, że relacje Polonia-Trump [po jego wygranej – red.] będą lepsze niż były. Ma szacunek dla Polski i Polaków. I to widać – mówi prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Frank Spula uważa, że Donald Trump otworzył drzwi do lepszych stosunków Polski z USA. Pytany przez Beatę Lubecką o to, co będzie, jeśli prezydent ubiegający się o reelekcję przegra, jej gość odpowiada: - To będziemy współpracować z prezydentem Bidenem, nie będzie problemu. - Trzeba szanować ten urząd i współpracować – dodaje.

Zdaniem Franka Spuli, amerykańska Polonia jest bardziej konserwatywna. - Ludzie ciężko pracowali i pracują. Szanują pracę, ludzi i szanują kraj – ocenia Gość Radia ZET.

"Dobre relacje z polskim rządem"

- Kongres Polonii Amerykańskiej cały czas współpracuje z polskim rządem – zapewnia Spula. - Jak przyjeżdżają urzędnicy z Polski, to zawsze są witani i przyjęci przez Kongres Polonii czy to na lunch czy spotkanie. Relacje są dobre – dodaje.

Spula: Można być dumnym z polskiego pochodzenia

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy nie myślał o przeprowadzce do Polski, Frank Spula odpowiada, że owszem a przez ostatnich 10 lat był w Polsce jakieś 20 razy. - Zauważyłem, że Polska za każdym razem się zmienia i to pozytywnie. Człowiek może być dumny, że jest polskiego pochodzenia – komentuje.

RADIOZET/MA