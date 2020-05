Michał Wójcik: Ja staram się stosować zalecenia, ale premier nie złamał prawa

- Oczywiście, każdy powinien przestrzegać zaleceń, ale tutaj nie było złamania przepisów prawa. Jeżeli to jest zalecenie, to zaleca się. Ja staram się stosować, ale to zależy od każdego jak podejdzie do tego typu sprawy – mówi gość Radia ZET Michał Wójcik pytany o premiera w jednej z restauracji. Mateusz Morawiecki bez maseczki, bez zachowania odległości siedział przy stoliku m.in. z właścicielami restauracji.

- Specjalnie sięgnąłem do rozporządzenia Rady Ministrów. Tam jest napisane tylko ile osób ma być na powierzchni w restauracji – to 4 metry na 1 osobę. Zalecenia dodatkowe są w specjalnych regulacjach, które przedstawia GIS, ale to są zalecenia a nie nakazy – dodaje wiceminister sprawiedliwości.

"Budka manipuluje i robi krzywdę temu człowiekowi"

Pytany przez Beatę Lubecką o to, kto jest najlepszym kandydatem na I prezesa Sądu Najwyższego, Wójcik odpowiada: - Jeżeli ja bym o tym mówił, to byłbym niepoważnym człowiekiem. Polityk podkreśla, że zadecyduje o tym prezydent. Dopytywany o wpis Borysa Budki, który uważa, że „jedynym kandydatem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów na stanowisko Pierwszego Prezesa jest sędzia Wróbel”, wiceminister sprawiedliwości odpowiada, że przewodniczący PO „manipuluje i robi wielką szkodę temu człowiekowi”. - Polityk nie może decydować o tym, kto zostaje I prezesem SN. Oczywiście poza prezydentem – dodaje Michał Wójcik. Gość Radia ZET podkreśla, że żaden sędzia nie może być związany z partią polityczną.

Wiceminister sprawiedliwości o unijnym raporcie dot. przestrzegania praworządności: Brakuje tam tylko białych niedźwiedzi, czołgów na ulicy i brakuje wskazania kto powinien zostać prezydentem

- Nawet znam wersję roboczą tego raportu. To jakieś niepoważne. Tam się wszystko krytykuje – mówi gość Radia ZET, pytany o unijny raport dot. przestrzegania praworządności w Polsce, który ma się dziś ukazać. – Krytykuje się nawet to, że połączone są funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. To dziś komuś nie pasuje – dodaje wiceminister sprawiedliwości. - Najbardziej intrygująca jest 29 teza – „uniemożliwia się prowadzenie sędziom działalności politycznej”. To ciekawe, bo właśnie w konstytucji jest napisane, że sędzia nie może być członkiem partii – komentuje polityk obozu rządzącego. Jego zdaniem Polska w tym raporcie przedstawiana jest jako kraj „trzeciego, czwartego a nawet piątego świata”. - Jeżeli pan przewodniczący z Hiszpanii chce w pełni przedstawiać swojego stanowisko to niech zacznie od Niemców, którzy nie wykonali wyroku TSUE – mówi Michał Wójcik.

- Jeżeli ktoś pyta się dlaczego w Polsce tak są wybierani członkowie KRS to my mówimy, że konstytucja taka jest. To są z palca wyssane rzeczy. Zwarcie z UE? Nikt nie idzie na zwarcie. W tym raporcie tylko jednej rzeczy brakuje – kto ma być prezydentem Polski. Brakuje w raporcie jeszcze tylko białych niedźwiedzi, czołgów na ulicy i brakuje wskazania kto powinien zostać prezydentem – dodaje Wójcik w internetowej części programu.

"Nikt nie będzie szarpał policjanta"

Pytany przez Beatę Lubecką o strajk przedsiębiorców i zatrzymanie kandydata na prezydenta Pawła Tanajny, gość Radia ZET odpowiada, że reakcja policjantów nie była przesadzona. - Nikt nie będzie szarpał policjanta. I tak powinno być niezależnie od tego, jaka władza funkcjonuje w państwie. Konsekwencje powinny być daleko idące – uważa wiceminister sprawiedliwości.

Michał Wójcik: Trzeba sprawdzić lata 2007-2015

- W filmie red. Latkowskiego mogły pojawić się dodatkowe okoliczności, które uzasadniają powstanie zespołu. M.in. zarzucił to, że prokuratura źle działała, umarzano postępowania. Trzeba sprawdzić lata 2007-2015 – mówi Michał Wójcik.

Szumowski? "Wiele zawdzięczamy mu jako Polacy"

- W ostatnich tygodniach jestem zaskoczony tym, jak potężny atak jest pod adresem ministra Szumowskiego. Człowieka, któremu wiele zawdzięczamy jako Polacy – ocenia gość Radia ZET.

Wójcik: Andrzej Duda nosi Polskę w sercu, jest osobą empatyczną

- Andrzej Duda jest znakomitym kandydatem, mam nadzieję, że będzie prezydentem kolejną kadencję. Pan minister Zbigniew Ziobro jak najbardziej go popiera. To człowiek, który nosi Polskę w sercu, jest empatyczną osobą i gwarantuje to, że Polska rzeczywiście jest reformowana – uważa gość Radia ZET.

RADIOZET/MA