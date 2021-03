- To nie jest piekarnia. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana. Nie wiem, czy chciałaby pani wiedzieć, jakie materiały znajdują się w tych sprawach. Dobrze, że pani nie wie. To tragedia ludzi, których dotknęło to przestępstwo – mówi w Radiu ZET Barbara Chrobak, pytana przez Beatę Lubecką o to, kiedy poznamy pierwsze efekty prac Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

Wiceprzewodnicząca tej komisji podkreśla, że pracom nie służą przede wszystkim happeningi, które organizują przed budynkiem posłowie opozycji. - Wręcz w drugą stronę. Zaczynają pojawiać się sytuacje, że osoby pokrzywdzone, które są z nami umówione, po happeningach [posłów – red.] przekazują informację, że nie chcą się spotkać a zawiadomienie prześlą pocztą lub mailem – opowiada Gość Radia ZET. - Nie wiem, komu mają służyć te happeningi. Czy pokrzywdzonym, którzy przychodzą do nas i w świetle jupiterów mają pokazywać swoją twarz, bo wchodzą do urzędu komisji? Tego nie rozumiem i osoby pokrzywdzone też tego nie rozumieją – komentuje wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

"Mamy ok. 190 spraw. Zgłosiliśmy 50"

Barbara Chrobak mówi również o tym, że do jej komisji, która zaczęła działać pod koniec listopada, wpłynęło już ok. 190 spraw, które są rozpoznawane i przekazywane do prokuratury. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, ile spraw wysłanych zostało do prokuratury, wiceszefowa odpowiada, że 50. - W przypadku niektórych spraw są jeszcze ściągane brakujące dokumenty. Pani poseł Scheuring-Wielgus też złożyła 41 spraw – dodaje Chrobak. Gość Radia ZET apeluje również, żeby poszkodowani lub ci, którzy mają informację, że mogło dojść do przestępstwa, zgłaszali się do komisji.

Barbara Chrobak: Nie czuję się szarą eminencją. Za mieszkanie płacę sama, ze służbowego samochodu korzystam tak, jak inni członkowie komisji

- Nigdy nie czułam się i nie czuję się szarą eminencją. Jestem członkiem komisji tak, jak pozostali członkowie. Nadzoruję pracę urzędu i pracę departamentu postępowań indywidualnych – mówi wiceszefowa Państwowej Komisji ds. Pedofilii Barbara Chrobak. - Informacje, które Gazeta Wyborcza zamieściła na swoich łamach są nieprawdziwe. Tak, jak nieprawdziwe jest to, że dojeżdżam do Wrocławia służbowym autem. Nie mieszkam ani we Wrocławiu ani pod. Niemożliwe, żebym w ogóle [tam – red.] jeździła – podkreśla. Dopytywana przez Beatę Lubecką o służbowy samochód, wiceszefowa odpowiada: - Oczywiście, że korzystam tak, jak i inni członkowie komisji. Barbara Chrobak zmieniła regulamin komisji pod siebie? - Ja nie zmieniłam regulaminu tylko dlatego, żeby korzystać z auta służbowego jako wiceprzewodnicząca. Regulamin został dostosowany do standardów regulaminu. Absolutnie nie został sporządzony pod moją osobę – tłumaczy Gość Radia ZET. Dodaje, że nieprawdą jest również to, że jej służbowe mieszkanie w Warszawie płaci komisja ds. pedofilii. - Za to mieszkanie płacę sama – zaznacza Barbara Chrobak.

