Anna Moskwa zapowiada: Absolutnie nigdy nie wstrzymamy wydobycia w Turowie

Sąd wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej, dzięki której możliwe jest wydobycie węgla brunatnego. - Napisaliśmy 30 stron zażalenia, jasno punktując nieprawidłowości w tej decyzji – dodaje Anna Moskwa. Dopytywana przez Bogdana Rymanowskiego o to, co zrobi rząd, jeśli NSA podtrzyma postanowienie WSA, Gość Radia ZET zapowiada: - Absolutnie nigdy nie wstrzymamy wydobycia. Zdaniem szefowej resortu klimatu i środowiska, rządzący udowodnili to swoją postawą w stosunku do orzeczenia TSUE. - Nie przestraszyliśmy się orzeczenia. Stanęliśmy po stronie bezpieczeństwa energetycznego, po stronie rynku pracy, Polaków i każdorazowo zrobimy to samo – mówi Moskwa w rozmowie z Rymanowskim. Podkreśla również, że Turów to 7 proc. naszego bezpieczeństwa energetycznego oraz 70 tys. miejsc pracy.

Anna Moskwa podaje również przykłady „błędów” w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - Jest odniesienie się do postępowania odwoławczego z powołaniem na fakt, że ono jest w toku. Ono skończyło się w ubiegłym roku, trwało 2 lata. Takie samo zdanie, jakie było w orzeczeniu dla wstrzymania prac przeciwpowodziowych na Odrze. Nie wiem, czy przeklejone, ale brzmi identycznie 1:1 – opisuje Gość Radia ZET. Minister dodaje, że ma to duże znaczenie, bo sędzia powinien działać na faktach. - Zadaliśmy bardzo dużo pytań PGE, odpowiedzieliśmy wszystkim stronom i wszystkie strony, w tym niemieckie miasto Zittau podpisało protokół bez uwag i rozbieżności. Niemcy nie miały pretensji w ubiegłym roku, ta sama decyzja została wydana. Nagle te same strony składają dziś wnioski do WSA – mówi minister klimatu i środowiska.

Minister: Gdyby zapytać, jakie jest prawo dot. aborcji, to większość by nie wiedziała

Pytana o sondaż IBRiS dla Radia ZET, z którego wynika, że ponad 72 proc. ankietowanych uważa, że obowiązujące w Polsce przepisy dot. aborcji stanowią potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia kobiet, Anna Moskwa odpowiada, że „to kolejny element upolitycznionej debaty przedwyborczej”. - Gdyby zapytać, jakie jest prawo, jakie daje narzędzia do ochrony kobiet – większość by nie wiedziała – dodaje minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Jej zdaniem obecnie obowiązujące przepisy, które były „długo konsultowane i negocjowane” to „dobry kompromis”. - Dobrze chronią prawa kobiet, dobrze chronią prawa dzieci. Są bardzo dobrze wypracowane – ocenia polityk. Zdaniem minister Moskwy, „wchodzenie ponownie w roku wyborczym w tę dyskusję na pewno temu prawu ani kobietom nie pomoże”. Gość Radia ZET komentuje, że oczywiście przypadki śmierci kobiet to „absolutne tragedie”, dodaje jednak: - Mam poczucie upolityczniania pojedynczych przypadków, nagłaśniania ich.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA