Czarzasty prosi Konfederację o pozew. "Nie namówiłby nas pan na rządy z Hitlerem"

- Jesteśmy w trakcie kampanii. Bardzo proszę konfederatów, żeby podali mnie do sądu w trybie wyborczym. „Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i UE. Trzeba mówić ludziom, że Żydzi dostaną polską ziemię. Zatrudnią Polaków, założą chomąto i będą nimi uprawiać pole” – odpowiada Włodzimierz Czarzasty, cytując wypowiedzi polityków Konfederacji. - Nigdy, nigdy, nigdy! Konfederacja jest brunatną partią, brunatną siłą. Sąd niedawno również to stwierdził. Nie namówi pan Lewicy, byśmy podali rękę ludziom, którzy mają takie poglądy ws. kobiet, gejów, UE. Nigdy! – podkreśla współprzewodniczący Nowej Lewicy i dodaje: - Nie namówiłby pan Lewicy do rządów z Hitlerem. Konfederacja jak Hitler? Czarzasty zaznacza, że mówi „tylko to, co stwierdził sąd o Konfederacji”. - Nigdy z Konfederacją nie pójdziemy! – zarzeka się polityk.

Dopytywany przez prowadzącego o Jana Grabca, który ocenił w Polsat News, że Konfederacja ma bardzo ciekawe pomysły, Gość Radia ZET odpowiada: - Jak ktoś mi mówi, że Lewica i PO właściwe mają taki sam program – bo często są takie głosy – to taka wypowiedź pana Grabca pokazuje bardzo subtelną, ale bardzo mocną różnicę. Dodaje, że kolejną, zasadniczą różnicą jest to, że Lewica nigdy nie wzięłaby na swoje listy Romana Giertycha.

Czarzasty: Nie rozmawiałem nigdy z Trzaskowskim na temat lewicowości. Nie znam jego poglądów

Pytany o Jarosława Kaczyńskiego, który uważa, że Rafał Trzaskowski ma skrajnie lewicowe poglądy, Włodzimierz Czarzasty komentuje, że „pan Trzaskowski jest członkiem PO, poglądy PO są znane, listy PO są znane”. - Nie rozmawiałem nigdy z Rafałem Trzaskowskim na temat lewicowości. Nie znam jego poglądów – przyznaje współprzewodniczący Nowej Lewicy. Jego zdaniem wiceszef PO i prezydent Warszawy jest „liberalnym politykiem od początku do końca”.

„Tusk jest niekwestionowanym liderem PO”

Wymiana Tuska na Trzaskowskiego? - Liderem PO, chyba niekwestionowanym jest Tusk. Opowieści sprzed roku, że Tusk jutro upadnie i zostanie przewodniczącym Trzaskowski wyśmiewałem i słusznie. W tej chwili wszyscy widzą, że tak nie będzie – ocenia wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dodaje, że „media liberalne chciały w pewnej chwili dokopać Tuskowi, że jak są słabe notowania, to wymieńcie go na Trzaskowskiego”. Z kim rozmawia współprzewodniczący Nowej Lewicy – szefem czy wiceszefem PO? - Spotykam się z jednym i drugim. Ostatnio byłem z Biedroniem na Campusie w Olsztynie. Super spotkanie, bardzo energetyczne i fajne. Tam był Rafał. Spotykamy się, rozmawiamy – komentuje Czarzasty w Radiu ZET.

Włodzimierz Czarzasty zapowiada rezygnację, jak Lewica nie dostanie się do Sejmu

- Czy tanie mieszkania na wynajem rozwiążą problemy Polaków? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak. Mieszkaniowe tak – uważa Włodzimierz Czarzasty.

A jak oceniają to słuchacze, widzowie i internauci? Z sondy na radiozet.pl wynika, że aż 58 proc. nie zgadza się z Gościem Radia ZET. Tylko 42 proc. głosujących uważa, że faktycznie tanie mieszkania na wynajem rozwiążą problemy Polaków.

- Zrezygnuję jak Lewica nie wejdzie do Sejmu? – pyta prowadzący.

- Oczywiście – zapowiada polityk.

- Mam żal do Tuska za Giertycha? – pyta Rymanowski.

- Nie, nie mam. To jego decyzja – komentuje Czarzasty.

- Polska powinna żądać reparacji od Rosji? – pyta gospodarz programu.

- Tak – ocenia Gość Radia ZET.

