Kogo obejmie? - W elemencie dotyczącym wsparcia dla kredytobiorcy jest propozycja, by poziomem 0 proc. były objęte rodziny wielodzietne, posiadające co najmniej 3 dzieci, a także osoby słabiej usytuowane, które chcą partycypować w kosztach budownictwa społecznego, np. w towarzystwach budownictwa społecznego . Pozostali nie – tłumaczy w Radiu ZET minister rozwoju i technologii. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, dlaczego rząd nie zrealizuje obietnicy wyborczej, czyli kredyt 0 proc. dla wszystkich, polityk PSL odpowiada: - To jest „koalicja 15. października”. Hetman podkreśla, że były składane różne propozycje – PSL 1,5 proc., KO 0 proc., a Lewica chce budować mieszkania na wynajem – i teraz on w resorcie rozwoju stara się połączyć wszystkie postulaty. - Jestem przekonany, że nam się to uda – komentuje szef Ministerstwa Rozwoju.

Kiedy ruszy program „Mieszkanie na start”? - Liczę, że będzie to druga połowa tego roku – mówi Krzysztof Hetman. Gość Radia ZET tłumaczy, że to „cały proces”. - Musimy zakończyć konsultacje, które już finiszują, projekt przedłożyć do uzgodnień resortowych, a potem prace sejmowe – dodaje minister rozwoju i technologii.

Minister rozwoju o całkowitym embargu na towary z Ukrainy: Może nie będzie wyjścia. Biorę to pod uwagę. Musimy uratować rolników

- Popieram protesty rolników i blokowanie dróg? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Popieram protesty rolników – tak. Protestują w słusznej sprawie. Są zdesperowani i rozumiem, że wyjechali na drogi – odpowiada Krzysztof Hetman.

Decyzję rolników popiera 61 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl.

- Mają prawo do protestu, mają prawo wyrażać go w różny sposób. Są w bardzo trudnej sytuacji. Koszty produkcji rolniczej poszły gigantycznie w górę, a opłacalność rolnictwa spadła dramatycznie – komentuje minister rozwoju i technologii. Dopytywany przez prowadzącego o wprowadzenie całkowitego embarga na towary rolne z Ukrainy, o co apeluje PiS do rządu, Gość Radia ZET zapowiada: - Może nie będzie wyjścia i trzeba będzie wprowadzić takie embargo. - Biorę pod uwagę to ja i moje środowisko polityczne, jakim jest PSL – przyznaje polityk ludowców. Minister tłumaczy, że co prawda jest to miecz obosieczny, ponieważ patrząc na liczby bezwzględne – wymiana handlowa między Polską, a Ukrainą opłaca się bardziej Polsce, ale jednak dodaje: - Musimy jakieś podjąć działania, by uratować rolników, którzy są dramatycznej sytuacji.

Krzysztof Hetman wyjaśnia, że sytuacja będzie inna, jeśli Komisja Europejska „znajdzie ok. 4 mld euro na zdjęcie z rynku w całej UE 20 mln ton nadwyżki, które zalegają w magazynach: pszenicy, kukurydzy i rzepaku”. - Musi zapłacić za to i zapłacić za transport i wywieźć to do głodującej Afryki. Tylko w tej sposób jesteśmy w stanie uratować sytuację – uważa Gość Radia ZET.

Minister: Radziłbym przyjaciołom z Ukrainy więcej wrażliwości

Dopytywany o prezydenta Zełenskiego, który krytycznie wypowiada się na temat protestu polskich rolników, minister rozwoju odpowiada, że to nie jest pierwszy raz i dodaje: - Radziłbym przyjaciołom z Ukrainy więcej wrażliwości, także na sprawy nie tylko polskich rolników. Polityk PSL zapewnia, że rozumie emocje prezydenta kraju, który jest w stanie wojny, ale zaznacza kolejny raz, że polscy rolnicy są w dramatycznej sytuacji, a ich protest nie ma nic wspólnego z polityką. – To nie jest sytuacja normalna i zwyczajna. Rolnicy powinni móc normalnie pracować, a nie blokować drogi i stać na przejściach granicznych – zapewnia Krzysztof Hetman. - Biorąc pod uwagę całokształt naszych stosunków, tego, jak wspieramy Ukrainę od pierwszego dnia, byłbym ostrożny w wypowiadaniu takich opinii. Tu nie chodzi o politykę – dodaje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Minister rozwoju o 35-godzinnym tygodniu pracy: Ciekawy trend

- W rządzie Donalda Tuska jest za dużo ministrów? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – ocenia Krzysztof Hetman.

- Polskę stać na 35-godzinny tydzień pracy? – pyta prowadzący.

- Trzeba byłoby dokonać bardzo dokładnej analizy. Bardzo ciekawy trend, ćwiczony w innych państwach UE. Są bardzo pozytywne podobno efekty – komentuje minister rozwoju.

- Prof. Nowak ma rację – Kaczyński powinien odejść? – pyta Rymanowski.

- Już dawno, tak – uważa Hetman.

