- Sprawa jednej listy została definitywnie zamknięta. Nie będzie jednej listy w polskiej polityce – podkreśla polityk. Poseł dodaje również, że w tamtym tygodniu zostało „nadszarpnięte” zaufanie na opozycji. - To pokłosie tego, że partie nie mogły się dogadać przez miesiące. Lewica deklarowała od miesięcy wspólną listę, ale jak jej nie ma, to jesteśmy gotowi startować samodzielnie – tłumaczy gość Bogdana Rymanowskiego.

Krzysztof Gawkowski jest przekonany, że Lewica zdobędzie w wyborach parlamentarnych powyżej 10 proc., ale jest jednak jedno „ale”. - Pod warunkiem, że jeszcze przed wyborami powiemy, że chcemy na opozycji wspólnie rządzić – mówi Gość Radia ZET i apeluje: - Oczekuję od partnerów na opozycji – złóżmy wspólną deklarację, że razem rządzimy po wyborach. Jego zdaniem przekonałoby to wyborców, że ich głos nie będzie zmarnowany. - Chcemy się dogadać z PPS. Były niepotrzebnie kłótnie i chcemy to zasypać. Do innych partnerów też wysłaliśmy listy, prośby. Lewica będzie gromadziła wokół siebie ludzi, którzy mają socjaldemokratyczne myślenie – zapowiada Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski: Zawiodły mnie decyzje Hołowni

Pytany o lidera Polski 2050, szef klubu Lewicy odpowiada, że „zawiodły” go decyzje Szymona Hołowni. - Jeśli przez 5 tygodni ustala się wspólne stanowisko, ma się odwagę wychodzić na konferencję, jako opozycja i później zmienia się zdanie i mówi się, że tak wyszło z konsultacji, to jest to nadużycie wspólnotowego zaufania – uważa poseł Lewicy. Chodzi oczywiście o głosowanie ws. ustawy o Sądzie Najwyższym, w którym – zgodnie z porozumieniem – opozycja miała wstrzymać się od głosu. Polska 2050 zagłosowała jednak przeciw projektowi PiS. - Praworządności z PiS nie naprawimy, a pieniądze można było wziąć tu i teraz, dlatego głosowaliśmy za wstrzymaniem się – zaznacza gość Bogdana Rymanowskiego i dodaje, że dla niego najważniejsze jest, by „szanować się na opozycji”, a Lewica zrobiła wszystko, by pokazać, że jest godna zaufania.

Krótka piłka i obyczajowa powieść o klęsce opozycji

- Moje zaufanie do Szymona Hołowni jest bliskie 0? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nieeeee. Wyższe, niż 0, ale nie 100 proc. – komentuje Krzysztof Gawkowski.

- Donald Tusk nie dał rady, jednej listy nie będzie – to jego osobista porażka? – pyta prowadzący.

- Na pewno nie – ocenia polityk Lewicy.

- Z całym szacunkiem dla Włodzimierza Czarzastego, ale nie nadaje się na szefa sztabu? – pyta gospodarz programu.

- Nadaje się na szefa sztabu. Mam nadzieję, że już jutro się zgodzi. Jestem za tym. Ma bardzo dużo kompetencji. Był brany pod uwagę jeszcze Biedroń – zdradza Gość Radia ZET.

- Premier ograł Zbigniewa Ziobrę, ale też opozycję? – pyta dziennikarz.

- Nie – uważa poseł.

- Jak opozycja przegra, napiszę powieść obyczajową o kulisach klęski opozycji? – pyta Rymanowski.

- Zainspirował mnie pan. Napiszę coś takiego – mówi Gawkowski.

Szef klubu Lewicy: Jestem zawiedziony postawą Scholza. Warunki Niemców są głupie

- Scholz powinien prowadzić proaktywną politykę, być jednym z liderów państw, które pomagają Ukrainie, a nie się krygować. Jestem zawiedziony jego postawą. Powinien być mocniejszym politykiem. Nie tylko w słowach, ale w czynach – mówi Gość Radia ZET Krzysztof Gawkowski. Polityk podkreśla, że Lewica cały czas przekonuje SPD, by zmieniło swoją postawę ws. Ukrainy. - Niemcy cofają się z roli europejskiego lidera. W UE trzeba państwa, które będzie patrzyło na Europę szerzej, nie tylko na swoje granice, które będzie mówiło, że UE i NATO powinny się rozszerzać, wspólne bezpieczeństwo Kijów-Warszawa-Berlin-Paryż powinno być priorytetem – wylicza szef klubu Lewicy. Gawkowski dodaje, że nie widzi dziś „liderstwa u Niemców”.

"Albo będziemy aktywni, albo będziemy chodzili na kolanach kupować energię z Rosji"

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o warunki, które Niemcy stawiają USA, czyli wyślą Ukrainie Leopardy, jak Stany wyślą Abramsy, Gość Radia ZET odpowiada, że nie podoba mu się to i dodaje: - To jest głupie. - Każdy sposób myślenia, który prowadzi do tego, że ograniczamy wsparcie zbrojne dla Ukrainy, może być tym, że wojna będzie kiedyś w Polsce. Pacyfizm jest ważny, ale w czasach próby, kryzysu, wojny trzeba szukać odpowiedzi, jak przeciwdziałać. Jak nie pomagamy Ukrainie, to ją poddajemy – mówi Krzysztof Gawkowski. Zaznacza, że Rosja pracuje nie tylko na polu wojennym, ale i lobbingowym oraz szpiegowskim. - Albo będziemy aktywni, albo będziemy chodzili na kolanach kupować energię z Rosji – komentuje szef klubu Lewicy.

- Auta spalinowe będą wycofywane pewnie długimi latami, jak nie dekadami. Nikt nie mówi, że to będzie z dnia na dzień wdrożone. Nie czuję, że 2035 będzie końcem samochodów spalinowych – uważa Gość Radia ZET. - Jak patrzę sobie na to, że świat się musi zmieniać, Europa musi być liderem zielonych źródeł energii, oczyszczania klimatu, to kierunek jest dobry, ale jeszcze tak wiele może się zmienić. Czas pokaże, jaka będzie przyszłość – dodaje.

Szef sztabu Lewicy? - Wprowadziliśmy zabieg medialny, że mówi się, że będzie Czarzasty [kandydatem na szefa sztabu – red.]. Jutro każdy członek zarządu może zgłosić kogoś, kto będzie kandydatem na kandydata na szefa sztabu. Ja nie zamierzam nikogo innego zgłosić, niż Czarzasty – tłumaczy Gawkowski.

Pytany o sprawę nurków w Zatoce Gdańskiej, Krzysztof Gawkowski odpowiada, że to jest „tak głupie, niezorganizowane, tak operacyjnie można to obśmiać, kompromituje to polskie służby”.

„Cała policja śmieje się ze swojego szefa”

Szef Policji i granatnik? - Ja to studentom opowiadałem. I studenci moi jak ryknęli śmiechem na wykładzie… 20-latkowie tego nie rozumieli – przyznaje szef klubu Lewicy. - Rozmawiam w kuluarach z posłami PiS. Łzy przez śmiech i śmiech przez łzy. Obraz tego, że KGP strzela w gabinecie z granatnika kompromituje wszystkich pracowników. Cała policja śmieje się ze swojego szefa – opowiada Gawkowski.

- Jak ja się cieszę, że moim autorytetem nie jest Lech Wałęsa, tylko Aleksander Kwaśniewski. Jak ja się cieszę, że Aleksander Kwaśniewski zawsze popiera Lewicę i jak ja się cieszę, że Aleksander Kwaśniewski często się nie kompromituje – odpowiada polityk, pytany o polityczne sympatie Lecha Wałęsy.

RadioZET/MA