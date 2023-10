Krzysztof Gawkowski: Wejdzie na debatę pięciu króli, a wyjdzie jedna królowa

Gość Radia ZET - Krzysztof Gawkowski

Dzisiaj debata wyborcza w TVP, wszystkie oczy będą zwrócone na Tuska i Morawickiego. Was reprezentuje Joanna Scheuring-Wielgus. Dlaczego kobieta? - To jest wpisanie się w to, co od miesięcy mówiliśmy. Od miesięcy mówiono, że Lewica stawia na kobiety. Jestem dumny z tego, że taka polityczka wystąpi w starciu z mężczyznami, pokazując prawdziwe oblicze Lewicy, ale jednocześnie też mocny przekaz programowy, bo taki jest plan na tą debatę - powiedział Krzysztof Gawkowski – przewodniczący klubu Lewicy, w Gościu Radia ZET u Bogdana Rymanowskiego.

Mówią, że Czarzasty i Biedroń stchórzyli. - Wejdzie na debatę pięciu króli, a wyjdzie jedna królowa. To jest moja ocena tego, co się wydarzy.

- Wszyscy uważają, że tam musi wygrać facet. A ja jestem przekonany, że tam wygra kobieta. Nie dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że będzie pokaz programowej tożsamości Lewicy. O czym myślimy? O mieszkaniach na wynajem, o polityce społecznej, o bezpiecznym państwie, o tym jak gospodarować rodziną. Lewica do rodziny nigdy nie odwróciła się plecami i nigdy się nie odwróci. To co zrobił PiS – stwierdził Gawkowski.

"To, co udało się przez lata Palestynie i Izraelowi, czyli szukać jakiejś zgody, zostanie zmarnowane na lata" „W tej wojnie Polska powinna być jednoznacznie po stronie Izraela?” To pytanie naszej sondy, ale również skierowane przez prowadzącego do gościa. - Raczej tak. Mamy do czynienia z terrorystycznym atakiem, w którym ginie ludność cywilna i w którym mamy do czynienia z czymś, co jest niebywałe. Wchodzenie do domów, zabijanie ludzi. Mamy do czynienia z zaplanowanym atakiem, o którym mówi się, że jest atakiem partyzanckim. Ja nie mam takiego wrażenia. To jest atak terrorystyczny, w wydaniu organizacji terrorystycznej - powiedział Krzysztof Gawkowski – przewodniczący klubu Lewicy, w Gościu Radia ZET u Bogdana Rymanowskiego.

Wynik sondy z pytaniem: W tej wojnie Polska powinna być jednoznacznie po stronie Izraela?

TAK – 48%

NIE – 52%

- Żadne racje nie są po stronie Palestyńczyków? Naród palestyński nie ma prawa do własnego państwa? – zapytał gospodarz programu. - Właśnie dlatego to raczej. Mam takie poczucie, że to co udało się przez lata Palestynie i Izraelowi, czyli szukać jakiejś zgody, zostanie zmarnowane na lata. Pokój na Bliskim Wschodzie będzie wisiał na włosku. Palestyna jest dla mnie państwem, narodem, który powinien też mieć poczucie, że jej interesy też są zabezpieczone, ale przez to jak zbrojnie do Izraela teraz wystąpili przedstawiciele Hamasu, być może teraz Hezbollahu, ten pokój na Bliskim Wchodzie raczej się nie będzie układał – tłumaczył szef klubu Lewicy.

„Amerykanie staną bezwzględnie po stronie Izraela” Czy jest ryzyko, że ten konflikt rozleje się na cały Bliski Wschód? Jaka może być sytuacja Polski, jesteśmy bezpieczni? - Jak słyszę, że w rękach rosyjskiego, czy irańskiego wywiadu było inspirowanie do tego atak, to myślę sobie, że to jest szersza gra. Wykorzystano w Palestynie wpływy rosyjskie, aby odwrócić uwagę od Ukrainy. Czym zatem może to się skończyć? Większym zaangażowaniem, bo Amerykanie staną bezwzględnie po stronie Izraela – powiedział Krzysztof Gawkowski.

Prezydent Izraela powiedział: „jesteśmy w stanie wojny z potwornymi, ludzkimi zwierzętami”. - Są w stanie wojny, bo zostali zaatakowani. Przez lata polityka Izraela wobec Palestyńczyków też nie była najlżejsza i najmilsza. Tam miłości nie było żadnej. Mówi się, że tylko Izrael dzisiaj jest poszkodowany, to Palestyńczycy też byli poszkodowani. Palestyńczycy mówili wprost – nienawidzimy Izraela, ale to samo mówili w Izraelu – Palestyna nie ma racji bytu w strefie Gazy. To są nasz tereny, nie ma żadnej mowy o kompromisie – zaakcentował Gawkowski.

„To był zasypany, uciszony konflikt, który wystrzelił ze zdwojoną siłą” - To był zasypany, uciszony konflikt, który wystrzelił ze zdwojoną siłą. Mam takie wrażenie, że będzie on długi, Palestyńczycy będą przegrywali, bo Izrael jest silniejszy, a stracą na nim zwykli ludzie.

Krótka piłka, trzy pytania.

Czy Lewica poprze Tuska na premiera? Tak, czy nie?

- Myślę, że Donald Tusk, jeśli przez Platformę zostanie wystawiony, to tak będzie.

Nie sprywatyzujemy ani jednej spółki skarbu państwa. Tak, czy nie ?

- Nie sprywatyzujemy. Lewica nie będzie nic prywatyzowała.

Za naszych rządów paliwo będzie jeszcze tańsze? Tak, czy nie?

- Raczej nie. Trzeba patrzeć na ceny na stacjach benzynowych. Dzisiaj myślę, że PiS je sztucznie utrzymuje. Mówię o rozsądku. Po co mam kłamać u pana o poranku?

- PiS kłamie. Ja nie wiem, czy będzie taniej, bo mamy skumulowaną inflację dzisiaj 30%. PiS dzisiaj kłamie w wielu kwestiach gospodarczych, Lewica będzie mówiła prawdę po to, żebyśmy lepiej zarabiali - podsumował Gawkowski.