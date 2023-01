Gość Radia ZET przypomina, że Polska jest gotowa przekazać czołgi „na zasadzie dobrego przykładu”, ale Ukraina potrzebuje „dziesiątek, setek jednostek”. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, jakie państwa wchodzą w skład koalicji, o której mówią polscy rządzący, Marcin Przydacz odpowiada: - Polska była pierwsza, tuż za nami, tego samego dnia decyzję podjęli Brytyjczycy, o czołgach Challenger. Minister dodaje, że rozmowy trwają. - Są zaawansowane rozmowy z partnerami NATO-wskimi z północy, z południa – mówi Przydacz, a to ma z kolei wynikać z informacji przekazywanych przez stronę ukraińską. - Im więcej czołgów dla Ukrainy, tym lepiej. To nie chodzi o to, że my chcemy zrobić jakąś przyjemność. Idzie druga kontrofensywa rosyjska. Na Białorusi ćwiczą rosyjskie wojska, z białoruskimi wojskowymi to kilkadziesiąt tysięcy wojska – alarmuje szef Biura Polityki Międzynarodowej. Jego zdaniem na pewno w najbliższym czasie Rosja przeprowadzi atak i „jeśli Ukraina się nie obroni, to skutki są absolutnie nieprzewidywalne”. Leopardy dla Ukrainy jedynie kroplówką w morzu jej potrzeb? - To nie jest tylko kroplówka. Dzięki temu sprzętowi Ukraina obroniła swoją niepodległość i przeprowadziła kontrofensywę. W ten sposób odzyskała Chersoń i obwód charkowski. Choć oczywiście, ta pomoc dla Ukrainy jest niewystarczająca – komentuje Gość Radia ZET.

- Naprawdę pan myśli, że kanclerz Scholz spotkał podczas joggingu Polaka, który podziękował mu za to, że nie pozwala, by polski rząd doprowadził go do szaleństwa? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Trudno mi podważać pamięć kanclerza. Wyobrażam sobie, że są PR-owcy, którzy mogą takie rzeczy wymyślać. To pewnego rodzaju wybieg retoryczny. Polacy w większości popierają kurs poparcia Ukrainy – odpowiada jego gość i dodaje: - Na pewno to nie był wyborca prezydenta Dudy.

Przydacz o Poczobucie: Nasz nacisk trwa. Będziemy reagować, rozmawiać na forum międzynarodowym

- Sprawa Andrzeja Poczobuta jest przedmiotem zabiegów polskiej dyplomacji od wielu, wielu miesięcy – zapewnia Marcin Przydacz, pytany o dzisiejszy proces dziennikarza. Minister dodaje, że autokratyczne władze Bialorusi są „absolutnie nieprzejednane”, ale zapowiada, że Polska również nie będzie kończyć swoich działań. - Cały czas będziemy się starali go uwolnić – zapowiada Gość Radia ZET. - Nasz nacisk dyplomatyczny w kanałach dwustronnych, ale też na forach międzynarodowych trwa. Jeśli Andrzej Poczobut zostanie skazany – będziemy reagować i strona białoruska wie o tym – zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej. Przydacz zaznacza, że Poczobut jest niewinny, a zarzuty wobec niego są czysto polityczne. - Będziemy rozmawiać o tym na forach europejskich, międzynarodowych, o reakcji, żeby chociaż finansowo ci wszyscy, którzy za to odpowiadają, odczuli to. Część osób już jest na listach sankcyjnych UE – zapowiada Gość Radia ZET.

„Z drugiej strony prezydent patrzy na ustawę przez pryzmat interesu państwa polskiego”

Co zrobi Andrzej Duda ws. ustawy o Sądzie Najwyższym? – Prezydent ma pewnego rodzaju opinię nt. konkretnych zapisów. Zobaczymy, w jakiej formule trafi na biurko prezydenta – mówi Marcin Przydacz. Które przepisy są największym problemem dla prezydenta? - Mowa o przeniesieniu kompetencji dyscyplinarnych z SN do NSA, kwestii testu bezstronności, możliwości podważania statusu sędziów powołanych po 2016 – wylicza Gość Radia ZET i zaznacza, że ustawa ta „nie może prowadzić do formuły destabilizacji w systemie wymiaru sprawiedliwości”. Prezydencki minister dodaje jednak, że „z drugiej strony prezydent Andrzej Duda patrzy na ustawę przez pryzmat interesu państwa polskiego i jakie pozytywne skutki może przynieść”.

Krótka piłka: Pieniądze na KPO w dużej części trafią do Polski dopiero po wyborach

- Andrzej Duda jest lepszym szefem, niż minister Rau? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Bardzo trudne pytanie. PAD jest dobrym szefem. Pracowałem dla niego wcześniej przez 4 lata i to dobry szef. Min. Rau – nie mogę narzekać na współpracę – komentuje Marcin Przydacz.

- Prezydent nie ma za grosz zaufania do Ursuli von der Leyen? – pyta prowadzący.

- Mocno powiedziane, ale na pewno zaufanie zostało podważone wiosną, kiedy zostały podjęte pewne decyzje, a nie zostały wprowadzone przez szefową KE na skutek nacisku PE – ocenia minister.

- Niezależnie od tego, co zrobi prezydent, pieniądze na KPO przyjdą i tak dopiero po wyborach? – pyta gospodarz programu.

- W dużej części tak, choć chcemy, żeby jak najszybciej przyszły – przyznaje Gość Radia ZET.

- Do końca roku Putin zostanie obalony? – pyta Rymanowski.

- Nie – uważa Przydacz.

- Jarosław Kaczyński bardziej szkodzi Polsce, niż Donald Tusk? – pyta dziennikarz.

- Nie – odpowiada prezydencki minister.

