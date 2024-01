Mariusz Błaszczak o przejęciu TVP: Bandyterka. Będą kolejne manifestacje PiS

Mariusz Błaszczak Gościem Radia ZET

Czemu ma służyć manifestacja? Szef klubu PiS tłumaczy, że ma pokazać „brak zgody na praktyki rodem ze stanu wojennego”. - Będą przyjeżdżali ludzie z całej Polski, autokarami pewnie też. Będą przyjeżdżały samochody, autobusy, busy, pociągiem ludzie będą przyjeżdżali – wylicza w rozmowie z Beatą Lubecką. - Liczymy na to, że rzeczywiście Polacy powiedzą „nie” koalicji 13 grudnia, że się sprzeciwiają, że są za wolnością słowa. A ta wolność jest naruszona – dodaje wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Mariusz Błaszczak zapowiada również, że to pierwsza, ale nie ostatnia manifestacja, bo będą kolejne. - Będzie tyle, ile będzie woli, żeby w ten sposób wyrażać swoje zdanie. W demokracji jest to jak najbardziej dopuszczalne. Chyba, że „koalicja 13 grudnia” zakaże manifestacji – mówi szef klubu PiS.

Pytany o to, czy Michał Adamczyk wystartuje w wyborach do PE z list PiS, Mariusz Błaszczak komentuje: - Nie sądzę, myślę, że nie. Gość Radia ZET dodaje również: - Nie wiem, czy ma takie aspiracje, żeby zajmować się polityką. Zdaniem polityka red. Adamczyk jest legalnym prezesem TVP, wybranym przez Radę Mediów Narodowych. Jacek Kurski na listach PiS do Europarlamentu? - Nic na ten temat nie wiem – odpowiada Gość Radia ZET.

Błaszczak: Bandyterka

Polityk PiS komentuje, że „to, co robi pułkownik Sienkiewicz jest nielegalne, łamie wprost prawo”. - Pułkownik Sienkiewicz przejmuje siłowo media publiczne. Byłem świadkiem takiego przejęcia. O 3:00 nad ranem, 23.12, kiedy firma ochroniarska weszła do PAP – mówi Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem „to, co dzieje się ws. siłowego przejmowania mediów publicznych to jest bandyterka”.

Gość Radia ZET ocenia również, że w Polsce obecnie jest przewaga „mediów lewicowo-liberalnych i brakuje mediów konserwatywnych”.

Jarosław Gowin pierwszym świadkiem przed komisją ds. wyborów kopertowych, który pogrąży Prawo i Sprawiedliwość? Zdaniem szefa klubu PiS, „problem polega na tym, że wybory korespondencyjne odbywały się na świecie, np. w Bawarii i nie było wokół tego sporu politycznego”. - W Polsce spór dotyczył tego, że kandydatka p. obecna marszałek Senatu dołowała w sondażach – ocenia Błaszczak.

Szef klubu PiS zapowiada w Radiu ZET: Jeszcze raz przedstawimy wniosek o wotum nieufności wobec pułkownika Sienkiewicza

- Będzie to konferencja prasowa, na której jeszcze raz przedstawimy wniosek o wotum nieufności wobec pułkownika Sienkiewicza, oddelegowanego przez Donalda Tuska do sprawowania urzędu ministra kultury i dziedzictwa narodowego – zapowiada Gość Radia ZET Mariusz Błaszczak, pytany o dzisiejszą konferencję z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Szef klubu PiS podkreśla, że jest to protest przeciwko „nielegalnemu” i „siłą” przejmowaniu mediów publicznych przez obecnych rządzących.

Były szef MON: Następcy chwalą się moimi osiągnięciami. Nikt nie ma takich osiągnięć, jak ja. Rekord świata

- Nie mam [sobie nic do zarzucenia – red.]. Niczego nie zamieciono pod dywan – tak odpowiada były minister obrony Mariusz Błaszczak, pytany w internetowej części „Gościa Radia ZET” o rakietę, która spadła pod Bydgoszczą. - To ja doprowadziłem do tego, że Warszawa ma obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, to ja doprowadziłem do tego, że kupiliśmy system Patriot… - wylicza Mariusz Błaszczak. - Chwalę się dlatego, że teraz moimi osiągnięciami chwalą się moi następcy. Nie wspominając, że to osiągnięcia rządu PiS. Np. artyleria rakietowa o zasięgu 300km. Dywizjon skompletowany w grudniu. To realizacja zamówień, które ja przeprowadzałem – dodaje szef klubu PiS. Polityk zaznacza również: - Trzeba robić to, co jest właściwe, trzeba dbać o bezpieczeństwo naszej ojczyzny i ja to robiłem.

Pytany o kredyt na koreańskie zakupy, Mariusz Błaszczak odpowiada, że propozycja wciąż jest i dodaje: - Zachęcam, żeby nowa władza z niej skorzystała. - Ja zostawiłem tę propozycję mojemu następcy. Zadałem sobie trudu. Zadbałem o to, tylko moja misja się skończyła – mówi Gość Radia ZET. Były szef MON podkreśla również, że w maju 2022 roku poleciał do Korei, zamówił armatohaubice i czołgi. - Przyszły do Polski w grudniu 2022 roku. To jest rekord świata. Nikt nie ma takich osiągnięć – ocenia gość Beaty Lubeckiej.

Co z obiektem, który naruszył polską przestrzeń powietrzną kilka dni temu? - Wyobraża pani sobie, gdybym był szefem MON, co by się działo, jaka byłaby histeria, gdyby taki obiekt sobie wleciał i wyleciał? – odpowiada Mariusz Błaszczak. Były minister obrony dodaje również: - Pamiętam, że Radosław Sikorski mówił, że należy zestrzelić białoruski śmigłowiec wleciał w polską przestrzeń powietrzną, a czy Radosław Sikorski domagał się zestrzelenia tego obiektu, który wleciał kilka dni temu i wyleciał?.

Dopytywany o to, dlaczego jednak zdecydował się wejść na 2 tygodnie do rządu, choć na początku miał się w nim nie znaleźć, Mariusz Błaszczak opowiada, że „kilka dni później odbyła się jeszcze rozmowa”. - Usłyszałem, że jednak jeśli chodzi o obronność, to należy kontynuować moją misję ze względu na wojną za naszą wschodnią granicą – mówi Gość Radia ZET.

