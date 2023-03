Tak Gość Radia ZET komentuje słowa szefa PO, który uważa, że ci, którzy nie zgodzą się na jedną listę – dostaną baty. – Jestem przygotowany. Mam sprawne plecy – odpowiada polityk. Suchoń przyznaje, że jest zaskoczony postawą Tuska. – Chodzi mu prawdopodobnie o to, żeby partie mniejsze zrzucić pod próg wyborczy i doprowadzić do tego, by siadły do stołu – uważa gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem, „trudno mówić o tym, że komuś zależy na zwycięstwie z PiS, jeśli straszy opozycją”. - Jeśli opozycja straszy opozycją to nie ma szans, by ta opozycja była postrzegana jako opozycja poważna, która jest poważnym kandydatem do rozmowy o przyszłości państwa – uważa poseł Polski 2050. Zdaniem Mirosława Suchonia, to nie jest dobry sposób na współpracę w opozycji. Podkreśla, że oczywiście lider PO ma prawo mówić to, co mówi, ale dodaje: - Nie musi uderzać w opozycję.

Suchoń: Zaprosimy liderów do podpisania porozumienia programowego, że po wyborach żadna partia nie ukradnie Polakom środków z OFE

- Apelujemy, by opozycja zawarła ze sobą pakt o nieagresji, byśmy rozmawiali pozytywnie, a nie straszyli sobą. Opozycja, która sobą straszy – nie wygra wyborów – podkreśla Gość Radia ZET. Suchoń zapowiada również: - W najbliższym czasie zaprosimy wszystkich liderów partii opozycyjnych do podpisania porozumienia programowego, że po wyborach żadna z partii nie ukradnie Polakom środków z OFE. Zaznacza, że dotyczy to „bardzo dużej grupy i warto, byśmy o tym programie rozmawiali”. Szpila wbita w Donalda Tuska? - Żadna szpila. Polacy powinni mieć pewność, co politycy, którzy chcą wygrać wybory zrobią po wyborach – komentuje Mirosław Suchoń. Zdaniem polityka, opozycja powinna ustalić zasady współpracy. - Jeśli opozycja chce wygrać, to drogą jest zaprzestanie między sobą sporu – apeluje w Radiu ZET.

Tusk kradnie pomysły Polski 2050? – Na jednym ze spotkań zaproponował rozwiązanie, że zasiłek chorobowy będzie płacić ZUS od pierwszego dnia, ale eksperci wytknęli, że to pomysł Szymona Hołowni, który promuje go od kampanii prezydenckiej – mówi Gość Radia ZET.

„Hołownia, Kosiniak, ale też Trzaskowski mogliby poprowadzić polską opozycję do zwycięstwa”

Mirosław Suchoń uważa również, że w polityce powinny dokonać się pewne zmiany. – Donald Tusk ma doświadczenie w polityce, spędził już 30 lat w polityce, natomiast Polacy oczekują pewnej zmiany pokoleniowej. Powinna odbyć się w sposób płynny – przyszłość i doświadczenie – ocenia poseł z partii Szymona Hołowni. Jego zdaniem „politycy, którzy mają plany na to, jak zmieniać Polskę dla swoich dzieci, wnuków – Hołownia, Kosiniak, ale też Trzaskowski mogliby poprowadzić polską opozycję do zwycięstwa”.

- Kiedy słyszę posłów opozycji, to bardzo kibicują jednej liście, bo to scenariusz na porażkę opozycji. PiS-owi zależy na tym, żeby była jedna lista – uważa Suchoń. Pytany o sondaż opublikowany przez „Gazetę Wyborcza”, dotyczący jednej listy, polityk odpowiada, że właśnie wtedy „wylała się fala agresji”. - Z przykrością czytałem wszystkie komentarze, połajanki, które przychodziły do nas ze strony zwolenników jednej listy – przyznaje Mirosław Suchoń z Polski 2050. Jego zdaniem po stronie opozycji nigdy takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Poseł dodaje, że „nie uda się w Polsce zagonić wszystkich obywateli do jednej worka”.

Krótka piłka: Opozycja może przegrać przez strategię nienawiści

- Przez Donalda Tuska opozycja może przegrać wybory? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Przez strategię nienawiści na opozycji – tak, opozycja może przegrać – ocenia Mirosław Suchoń.

- Lista z PO to koniec Polski 2050? – pyta prowadzący.

- Nie – uważa poseł.

- Rafał lepszy, niż Donald? – pyta gospodarz programu.

- Pomidor – komentuje Gość Radia ZET.

- Hołownia mądrzejszy, niż Kosiniak? – pyta dziennikarz.

- Bardzo zgodnie współpracujący liderzy. Nie da się opowiadać tak czy nie, ale moje serce jest bliżej Szymona Hołowni – mówi polityk.

- Podniesiemy ludziom emerytury? – pyta Rymanowski.

- Tak – zapowiada Suchoń.

