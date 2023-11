Gość Radia ZET - Joanna Mucha

Oglądaj

Joanna Mucha wątpi, by taka propozycja w ogóle padła. - Znam się na opiece zdrowotnej, znam się na systemie, ale nie spodziewam się takiej propozycji – komentuje posłanka. - Ktokolwiek podejmie się tej misji, weźmie to ministerstwo, musi mieć świadomość, że to misja samobójcza, politycznie i być może też w sensie fizycznym. Mamy 2 ministrów zdrowia w wolnej Polsce, którzy odeszli z tego świata sprawując tę funkcję – mówi Gość Radia ZET.

Ministerstwo Zdrowia dla KO. „Izabela Leszczyna sobie poradzi”

Kto w takim razie stanie na czele resortu zdrowia i czy przypadnie on Koalicji Obywatelskiej? - Na tę chwilę według mojej wiedzy dokładnie tak jest – przyznaje Joanna Mucha w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim i dodaje: - Medialnie mówi się o Izabeli Leszczynie, jestem przekonana, że sobie poradzi. Posłanka zaznacza, że wiceszefowa PO „radzi sobie z trudnymi zadaniami, była wcześniej w Ministerstwie Finansów, miała pod opieką trudne departamenty”. - Więc jestem przekonana, że sobie poradzi – podkreśla wiceprzewodnicząca Polski 2050.

Dopytywana o to, ile kobiet znajdzie się w przyszłym rządzie, Joanna Mucha odpowiada, że „na pewno Donaldowi Tuskowi zależy, by było ich jak najwięcej”. - Słyszałam o kilku mocnych osobowościach, jeśli chodzi o kobiety – komentuje Gość Radia ZET.

Mucha: Kilka resortów jeszcze nie do końca zdecydowanych

Rząd jest już gotowy? - To nie jest tak, że one się zakończyły. Według mojej wiedzy ostatnie rozmowy się toczą. Kilka resortów nie jest do końca zdecydowanych – mówi Joanna Mucha. Pytana o to, czy nowy rząd wejdzie w buty rządu Mateusza Morawieckiego, polityk odpowiada: - Nie wiem, czy to nie będzie konieczne. - Nadal możemy różnego rodzaju departamenty rozlokować między różnymi ministerstwami i w moim przekonaniu nie jest to do końca stwierdzone – dodaje Mucha z Trzeciej Drogi.

Krótka piłka: Możemy rozmawiać o podwyżce dla młodych lekarzy

- Czy polscy lekarze powinni zarabiać więcej? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Polscy lekarze zarabiają nieźle, natomiast ci młodzi – tu o podwyżce wynagrodzeń możemy rozmawiać – odpowiada Joanna Mucha.

Tylko 34 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl ocenia, że lekarze powinni zarabiać więcej.

- Żaden rząd nie jest w stanie skrócić kolejek do lekarzy? – pyta prowadzący.

- Nie – ocenia polityk.

- Aborcja podzieli Trzecią Drogę? – pyta dziennikarz.

- Będziemy różnie głosować – zapowiada wiceszefowa Polski 2050.

- Na czele komisji śledczej powinien stanąć Roman Giertych? – pyta Rymanowski.

- Niech Roman Giertych odpowie. Zamieniłam z nim wczoraj 2 słowa i zdecydowanie on się powinien wypowiedzieć. Rozmawialiśmy o tym, że chociażby w jednej z komisji będzie świadkiem – mówi Mucha.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA