Prezes Orlenu zaznacza, że „będą to spore obniżki”. - Tak samo w tamtym roku ta promocja cieszyła się niesamowitym zainteresowaniem. Wydaliśmy aż 16 mln kuponów rabatowych – komentuje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

„To była bardzo niewielka podwyżka, wynikająca z mechanizmów rynkowych, a obniżka będzie zdecydowanie większa”

- Czyli dlatego ceny na Orlenie podskoczyły w tym tygodniu, by prezes Obajtek mógł ogłosić całej Polsce, że na wakacje będzie promocja 30 groszy? – pyta słuchacz. - To nie jest tak. Benzyna w ogóle nie podskoczyła, olej napędowy niewiele, ale to ze względu na notowania. W żadnym wypadku nie była takiego mechanizmu – odpowiada prezes Orlenu i zapowiada, że „to była bardzo niewielka podwyżka, wynikająca z mechanizmów rynkowych, a obniżka będzie zdecydowanie większa”.

Daniel Obajtek zapowiada, że promocja na ceny paliw będzie obowiązywała przez okres wakacji. - Przedłużycie promocję na paliwa do 15 października i będzie to promocja wyborcza? – dopytuje prowadzący. - W żadnym wypadku. W tamtym roku nie było wyborów, a zastosowaliśmy promocję. To są mechanizmy, które stosuje się na całym świecie, by zyskać dodatkowy portfel klientów – komentuje prezes paliwowego giganta. Gość Radia ZET nie wyobraża sobie, żeby taka promocja mogła trwać aż do wyborów. Obniżka cen paliw ustalana z Jarosławem Kaczyńskim? - Rozmawiam niejednokrotnie z prezesem, ale nigdy o kwestii podniesienia czy obniżenia cen paliw – zaznacza prezes Orlenu.

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy przy tak gigantycznych zyskach Orlenu, koncern nie mógłby jeszcze bardziej obniżyć cen paliw, Daniel Obajtek odpowiada, że „wszystko można, ale przez to możemy bardzo szybko zniszczyć gospodarkę”. - Np. Węgrzy – ustalili sztywno ceny, ponad 5 złotych i w ciągu paru miesięcy brakło paliwa, produktu, zachwiał się import – tłumaczy Gość Radia ZET. Dodaje, że jest ponad 5 mln ton importu do Polski i wyjaśnia: - Jeśli obniżylibyśmy bardzo mocno paliwa, to import nie wlałby się do Polski, więc brakłoby paliwa w Polsce. Jego zdaniem część paliwa wyjechałaby w inne kierunki tam, gdzie jest ono droższe. - Musi być biznes na zakupie i sprzedaży. Jeśli tego nie ma, to gospodarka jest regulowana. A regulowana gospodarka zawsze kończyła i kończy się źle – mówi Gość Radia ZET Daniel Obajtek.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA